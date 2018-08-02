Общество

Псковичке обязательные работы заменили реальным сроком за злостное уклонение от отбывания наказания

Прокуратурой Псковского района поддержано ходатайство уголовно-исполнительной инспекции о замене осужденному к наказанию в виде обязательных работ реальным лишением свободы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в судебном заседании установлено, что Ш. осуждена приговором Псковского районного суда Псковской области за преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к наказанию в виде 300 часов обязательных работ.

Осужденная состояла на учете в Псковском МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области, в силу требований уголовно-исполнительного законодательства ей выдано направление для трудоустройства и отбывания назначенного судом наказания.

Однако, осужденная злостно уклонялась от определенных ей работодателем работ, в связи с чем начальником инспекции в суд направлено представление о замене неотбытой Ш. части наказания на реальное лишение свободы.

Кроме того, в период с апреля 2018 года Ш. скрывалась от инспекции, в связи с чем в отношении нее проведены розыскные мероприятия, по результатам которых местонахождение Ш. установлено.

С учетом мнения государственного обвинителя, судом представление уголовно-исполнительной инспекции признано законным и обоснованным. Постановлением суда определено применить в отношении осужденной меру пресечения в виде заключения под стражу в зале суда с последующим направлением ее к месту отбывания наказания, определенного судом, а именно в колонию-поселение.