Общество

РПЦ выпустила памятку для священников о том, как вести видеоблоги

Синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ выпустил памятку для священнослужителей о том, как вести видеоблоги, текст документа опубликован на сайте отдела, пишет РИА Новости.

«Развитие современных технологий дало человечеству интернет - новейшее средство коммуникации, в котором любая информация распространяется с высокой скоростью на большие расстояния и в режиме реального времени. Эта характеристика делает всемирную сеть привлекательной для проповеди Благой Вести, которую прямым текстом и в повелительном наклонении заповедал Христос: "идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари" (Мк. 16:15)», - говорится в документе.

Отмечается, что различные социальные сети, блоговые платформы, мессенджеры, видеохостинги и другие интернет-ресурсы – «локальные центры распространения информации» - представляют уже «серьезную альтернативу централизованным СМИ». Видеоблоги священников, которые с площадки своего канала непосредственно обращаются к аудитории, авторы памятки называют «новейшим видом апостольства» и призывают помнить о «высокой степени ответственности, которую они несут за созданный контент и перед Церковью, и перед Богом».

В документе также обращается внимание, что подобная миссия отдельными священнослужителями-энтузиастами осуществляется в непростых условиях - когда «в русскоязычном сегменте блогосферы широко представлен антиклерикальный дискурс» и «критика подлинных и мнимых проблем Церкви стала одним из легких способов завоевать популярность аудитории, что становится трендом и на видеохостингах».

В памятке, в частности, указывается недопустимость «манипулятивных практик, провоцирующих широкую аудиторию на эмоции и проявление активности на канале (хайп, кликбейт, троллинг и так далее)». «В этом ряду можно обозначить и человекоугодничество, которое для видеоблогера заключается в страстном желании понравиться своим подписчикам, а значит, может вынудить автора впасть в нечестность и даже лукавство», - говорится в тексте.

Монетизация видеоблога допустима, поскольку для автора канала она зачастую предоставляет возможность окупить расходы на его развитие, покупку аппаратуры и программного обеспечения, а также получить дополнительный заработок, что само по себе неплохо (в Евангелии говорится, что «трудящийся достоин пропитания»), однако, предупредили в синодальном отделе, «это не должно превратиться в самоцель, поскольку полная коммерциализация проекта исказит первоначальную мотивацию автора».

В разделе памятки «Методы и язык», в частности, отмечается, что, применительно к интернет-культуре, «границы возможного использования, например, так называемых "мемов" и трендовых тем определяются нормами пастырской этики и эстетики». Священнослужителей-видеоблогеров призвали не забывать и «очевидный факт, что нецерковная аудитория не ждет от священников полного встраивания в их понятийную матрицу, поскольку априорно знают о некой изначальной инаковости духовенства».

«Священнику стоит остерегаться тем, которые способны разделить православных верующих по политическому, социальному или этническому признаку <…> Особую опасность представляют темы, способные спровоцировать церковный раскол, грех которого, по слову святителя Иоанна Златоуста, не смывается даже мученической кровью», - говорится в памятке.

По информации синодального отдела, документ разработан в сотрудничестве с иереями Святославом Шевченко и Александром Кухтой, протоиереем Андреем Федосовым и другими священнослужителями, которые уже известны как видеоблогеры.