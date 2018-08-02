Общество

В Псковской области стартовал третий этап состязаний международного конкурса «Десантный взвод»

В Псковской области стартовал третий этап состязаний международного конкурса «Десантный взвод». Третий этап будет проводиться в течение двух ближайших дней по номинациям: ориентирование по выбору в составе отделений (гонка патрулей) без экипажей, гонка преследования на БМД (БТР) со стрельбой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, сегодня в Печорском районе в незнакомой для участников густо-лесистой местности проводилось ориентирование в соответствии с правилами международной федерации рогейна (IRF). Состав каждой команды представлен тремя отделениями по 5 человек в каждом.

Каждая команда в составе взвода должна пробежать общей сложностью более 50 км (15-20 км на каждое отделение), при этом найти как можно больше контрольных пунктов, расставленных на протяженности всей дистанции.

Команды выходили на маршрут с интервалом 10 минут, время прохождения дистанции - 180 минут. Штрафные балы начисляются за каждую полную или неполную минуту превышения контрольного времени (180 минут) из общей суммы очков. В случае превышения командой контрольного времени более чем на 30 минут, результаты команды будут аннулированы.

Подведение результатов проводится по общей сумме очков, набранными всеми отделениями взвода. В случае равенства очков предпочтение отдается команде затратившей на прохождение дистанции наименьшее время.

Международный конкурс «Десантный взвод» впервые проводится на территории Псковской области в период с 28 июля до 9 августа.

В соревнованиях по полевой выучке и профессиональному мастерству среди десантных подразделений принимают участия более 400 представителей «крылатой пехоты» из 10 стран мира: Африки, Ближнего Востока, Южной Америки Восточной Азии и Европы.