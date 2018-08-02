Общество

Минтруд разработал программу антикоррупционного обучения для чиновников

Минтруд разработал поправки в закон «Об образовании в РФ», которые дают ведомству полномочия утверждать типовые программы по вопросам противодействия коррупции.

В министерстве уже приступили к разработке программы антикоррупционного обучения для чиновников и бизнеса, к которой привлекут специалистов-практиков из других ведомств и экспертов из коммерческих организаций.

Как пояснили «Известиям» в ведомстве, нововведение должно повысить качество подготовки специалистов комплаенс-подразделений и общий уровень знаний в этой сфере всех остальных сотрудников.

В частности, слушателям программы расскажут об их обязанностях, требованиях к служебному поведению, а также о том, что делать, если они стали свидетелем коррупционного правонарушения.