Общество

Ученые РФ и ФРГ создали платформу для уничтожения раковых клеток

Российско-германская группа физиков и микробиологов совершила прорыв в области технологий диагностики и лечения онкологических заболеваний (тераностика).

Ученые открыли гибридный наноматериал, способный служить идеальной платформой для обнаружения раковых клеток в любом месте организма и доставки лекарств в эти клетки.

«Нам удалось соединить наночастицы золота (Au) и магнетита (Fe3O4) в такой гибрид, который и магнитными свойствами обладает, и лекарство на себе способен нести», - рассказал «Известиям» руководитель лаборатории биомедицинских наноматериалов НИТУ «МИСиС» Максим Абакумов.

Открытие сулит возможность в самые ближайшие годы создать и внедрить совершенно новое поколение средств лечения злокачественных опухолей.