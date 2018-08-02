Общество

Дни деревни отметили в великолукских Шелково и Баландино

5 августа в двух населенных пунктах Шелковской волости Великолукского района прошли праздничные мероприятия, посвященные дню деревни. Жителей с этим событием поздравили глава Великолукского района Сергей Петров, глава сельского поселения «Шелковская волость» Любовь Богатырева и депутат местной волости Любовь Николаева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районном отделе культуры.

На празднике в Баландино традиционно чествовали старожилов, юбиляров и родителей новорожденных детей. В этом году здесь на свет появилось 16 малышей.

В концертной программе приняли участие артисты Информационно-культурного центра района. Для своих односельчан прочитал стихотворение «Хорошо в деревне летом» учащийся 5 класса школы №2 г. Великие Луки Дмитрий Кодин.

В Шелково в этот день виновниками торжества стали многодетные семьи. округе проживает 19 супружеских пар, воспитывающих три, четыре и даже шесть детей. От всей души поздравили супругов Кашмановых: Сергея и Александру; Ефимовых: Михаила и Татьяну, в семьях которых подрастают по шесть ребятишек. По четверо детей воспитывают супруги Павел и Виктория Истомины, Денис и Мария Ощепковы, а также Марина Курчанова.

Этими людьми, как справедливо отметила Любовь Богатырева, по праву гордится всё их большое село, крепкое как раз благодаря таким вот замечательным семьям.

Своим поэтическим и вокальным творчеством порадовал земляков Дмитрий Суханов.

Собравшиеся с удовольствием подпевали артистам и танцевали.