Общество

В июле псковские пограничники выявили около 35 иностранцев с просроченной российской визой

Теплое время года является прекрасной возможностью для совершения заграничного путешествия, чем зачастую пользуются не только россияне, выезжающие за границу, но и иностранные граждане и лица без гражданства, посещающие нашу страну.

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области напоминает иностранным гражданам и лицам без гражданства, что в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» иностранные граждане или лица без гражданства обязаны при въезде в Российскую Федерацию и выезде из Российской Федерации предъявить действительные документы, удостоверяющие их личность и признаваемые Российской Федерацией в этом качестве, и визу, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, вышеуказанным Федеральным законом или указами Президента Российской Федерации.

Только за прошедший месяц в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных на территории Псковской области, выявлено около 35 иностранных граждан, следующих на выезд из Российской Федерации, у которых срок действия российских виз истек. В связи с этим Пограничное управление напоминает, что при пересечении государственной границы необходимо обращать внимание на срок действия визы, и советует заблаговременно планировать поездку.

В соответствии с приказом ФСБ РФ от 8 ноября 2012 г. N 563 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы безопасности Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по продлению срока действия виз иностранным гражданам и лицам без гражданства в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации» пограничные органы вправе продлить российскую визу в пунктах пропуска. Это возможно в том случае, если срок действия визы истек не более чем на 3 дня, а виза продлевается только для выезда за границу.

Для продления визы необходимо предоставить:

действительный документ, удостоверяющий личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве;

визу (в случае оформления визы на вкладном визовом бланке);

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за продление срока действия визы в размере 1000 (одной тысячи) рублей.

Информация о предоставлении пограничными органами услуги по продлению срока действия виз размещена в пунктах пропуска через государственную границу РФ.

Тексты Федерального закона от 15 августа 1996 N 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и приказа ФСБ РФ от 8 ноября 2012 г. N 563 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы безопасности Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по продлению срока действия виз иностранным гражданам и лицам без гражданства в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации» доступны для ознакомления в электронных и печатных средствах массовой информации.

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области рекомендует иностранным гражданам заблаговременно рассчитывать время выезда из Российской Федерации и время прибытия в пункты пропуска во избежание возникновения затруднений при пересечении государственной границы РФ.