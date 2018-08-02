Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). В течение часа ведущие Константин Калиниченко и Надежда Назаренко будут вспоминать главные события прошедшей недели и попытаются разобраться в процессах, происходящих в общественно-политической жизни региона.

Сегодня они продолжат говорить о ходе избирательной кампании в Псковской области, подробно остановившись на муниципальных кампаниях, обсудят очередное масштабное мероприятие в рамках проекта «Команда 2018» - фестиваль «Земля великих побед», а также порассуждают о перспективах восстановленного железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом и Псковом.

Любой радиослушатель может принять участие в обсуждении. Телефон прямого эфира: 56-73-72. Звоните и высказывайте свое мнение.