Общество

За полгода в Псковской области родилось 2856 человек, а умерло – 5745

За полгода в Псковской области родилось 2856 человек, а умерло – 5745. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил председатель государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.

Глава ведомства отметил, что с 2005 года смертность в Псковской области сократилась с 25 промилле до 17. «В первом полугодии 2018 года мы сохраняем тенденцию снижения смертности на 2,5%. Тем не менее, у нас за полгода умерло 5745 человек, родилось - 2856 человек. То есть родилось на 200 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года, умерло – на 147 человек меньше», - рассказал о трендах Игорь Потапов.

Руководитель облздрава заявил, что «псковский крест», когда смертность стала превышать рождаемость, датируется 1966-м годом. Он продемонстрировал это на графике. «Сейчас мы постепенно снижаем смертность, но об увеличении рождаемости говорить пока нельзя», - отметил он.

«Задача здравоохранения – добиться снижения смертности по всем классам заболеваний. 2/3 смертей происходят от болезней сердечно-сосудистой системы, 2 место занимают смерти от злокачественных новообразований, на третьем месте – смертность от внешних причин», - заключил Игорь Потапов.