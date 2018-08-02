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Общество

В День железнодорожника в Пскове отметили лучших в профессии

06.08.2018 11:26|ПсковКомментариев: 2

Торжественные мероприятия, посвященные Дню железнодорожника, прошли в минувшие выходные в Пскове на сцене в Зеленом театре. На мероприятии присутствовали заместитель главы Пскова Владимир Воробьев, заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут, представители Псковского железнодорожного узла - филиала ОАО «РЖД».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, Владимир Воробьев поздравил присутствующих с профессиональным праздником и отметил, что в жизни каждой страны поезда играют особую роль. Он отметил, что благодаря добросовестному труду псковских железнодорожников, своевременно осуществляется большой объем пассажирских перевозок, вовремя доставляются грузы, необходимые для развития экономики, вносится достойный вклад в социально - экономическое развитие города Пскова.

Заместитель главы Пскова вручил председателю Псковской узловой рабочей группы Юсупу Юсупову приветственный адрес главы Пскова Ивана Цецерского, а также Почетные грамоты и Благодарственное письмо трем работникам Псковского филиала ОАО «РЖД».

Благодарственные письма также были вручены лучшим в профессии от главы администрации Пскова Александра Братчикова.

С праздничными концертными номерами со сцены Зеленого театра выступили творческие коллективы псковичей-железнодорожников, а также солистка группы «Краски» Марина Иванова.

Напомним, указ о сооружении железнодорожной линии на Псков был подписан в феврале 1951 года. В 2016 году станции Псков исполнилось 165 лет. В настоящее время на железнодорожном узле Псков трудится порядка 2200 человек.

Теги: #ОМСУ #РЖД
Источник: Псковская Лента Новостей
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