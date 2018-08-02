Общество

ЭКО и доабортное консультирование назвал главными медицинскими способами повышения рождаемости главврач Псковского перинатального центра

ЭКО и доабортное консультирование являются двумя главными медицинскими способами повышения рождаемости. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в общественном пресс-центре ПЛН заявил главный врач ГБУЗ «Псковский перинатальный центр» Сергей Сукманюк

«Первый медицинский фактор - это бесплодие. Второй - профилактика абортов. С 2012 года у нас действует программа, по которой большинство женщин, решившихся на прерывание беременности, проходят доабортное психологическое консультирование. Это помогает задержать падение рождаемости», - отметил он. По словам главврача перинатального центра, снижение абортов благодаря консультированию составляет 7,5%. Медики ставят перед собой задачу – повысить этот показатель минимум до 10%.

Что касается процедуры ЭКО, то в прошлом году ее прошли 332 псковички. Успешность процедуры в среднем составляет 35%. Очереди на ЭКО практически нет, сейчас процедуру ожидают 30 женщин.