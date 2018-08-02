Общество

11 августа произойдет последнее солнечное затмение в этом году

11 августа произойдет затмение Солнца, сообщается в пресс-центре Московского планетария. Это будет частичное солнечное затмение, то есть тень Луны закроет Солнце не полностью.



Это небесное явление можно наблюдать в Канаде, Гренландии, Шотландии, большинстве северных стран (Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия), России, Эстонии, Латвии, Казахстане, Кыргызстане, Монголии, Китае. На закате Солнца оно видимо в Северной и Южной Корее.

Это делает его самым наблюдаемым солнечным затмением 2018 года, если позволяет погода, конечно. Наиболее мощная фаза будет в Восточно-Сибирском море близ острова Врангеля. Этим событием окончательно закрывается коридор затмений.



Начало затмения 12.21 по московскому времени.



«Если будет ясная солнечная погода, то явление действительно можно даже не заметить, а вот если на небе будут легкие облака, то на Земле немного потемнеет и затмение будет отчетливо видно даже невооруженным глазом, но долго смотреть не советую. Опасно для зрения.Треть Солнца будет в тени. Это уникальное и очень красивое явление», - сообщает «охотник за затмениями» и специалист обсерватории «Вега» при Новосибирском государственном университете Михаил Маслов.