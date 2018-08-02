Общество

Псковичка родила в 55 лет

Псковичка родила в 55 лет. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил главный врач ГБУЗ «Псковский перинатальный центр» Сергей Сукманюк.

Роды прошли в этом году в Псковском перинатальном центре. Подробности главврач раскрывать не стал, ссылаясь на невозможность распространения частных данных.

Специалист напомнил о пресс-конференции президента Владимира Путина, в ходе которой он заявил о том, что в России женщины рожают и в 55 лет. Главврач полагает, что речь могла идти в том числе и о псковичке.