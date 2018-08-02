Общество

Консультационный центр для детей раннего возраста предложили создать в Пскове

Консультационный центр для детей раннего возраста предложили создать в Пскове участники круглого стола по актуальным вопросам дошкольного образования, который проходит в Общественной приемной Михаила Ведерникова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, руководитель одного из детских садов для детей с ограниченными возможностями сообщил, что, если дети от 3 лет получают помощь логопедов и учителей-дефектологов, то категория до трех лет остается неохваченной.

Такие консультационные центры пытаются создать на базе ряда детских садов города, но там сотрудники работают на общественных началах. Было также отмечено, что в Пскове существует Центр коррекции и реабилитации на Рижском проспекте, 14, но он не может охватить всех нуждающихся в помощи детей города.

Предлагается выделить отдельное помещение под консультационный центр или открыть его на базе одного из садов города, включив в штат сотрудников учителя-дефектолога, логопеда и медицинского работника с соответствующей оплатой труда.

Также участники круглого стола предложили создать сайт такого центра.

Предложение по созданию консультационного центра будет доведено до сведения Михаила Ведерникова.