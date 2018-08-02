Общество

Игорь Потапов напомнил молодым псковичкам о том, что яйцеклетки накапливают негативные факторы с рождения

Псковичкам советуют беречь свое здоровье с раннего возраста для сохранения репродуктивной функции. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН руководитель государственного комитета Псковской области по здравоохранению Игорь Потапов напомнил, что «яйцеклетка дается женщине с рождения».

«Весь негатив, который человек накапливает в виде вредных факторов, он отражается и накапливается в течение всей жизни. Поэтому все вредные факторы, которые женщина испытывает, будут отражаться на яйцеклетке. Это как камера хранения, где эти яйцеклетки лежат и ждут своего часа, своей минуты. И, если не думать об этом, то можно получить неприятности в виде врожденных пороков в развитии и выкидышей. И курение, и алкоголь, и охлаждение - все это отражается на той генетической составляющей, которая заложена в этой яйцеклетке с детства», - отметил он.

«У мужчин, к счастью для нас, с этим все попроще. Каждый месяц у нас обновляется генетический материал», - добавил Игорь Потапов.

Главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная также призвала молодых людей беречь свое здоровье, не допускать воспалительных заболеваний, вести половую жизнь обдуманно и пользоваться презервативами и другими контрацептивами, которые не влияют негативно на репродуктивную функцию.

Также Галина Неваленная отметила, что процедура ЭКО является хорошим выходом в случае бесплодия, но до этого все же лучше не доводить, так как это огромная нагрузка на организм.