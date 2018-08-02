Общество

В Пскове вместо 100 участковых терапевтов работает порядка 60

В Пскове вместо 100 участковых терапевтов работает порядка 60. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщила главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная.

Специалист пояснила, что по нормативам на одного участкового терапевта должно приходиться 1300-1500 пациентов.

«У нас наблюдается высокий коэффициент совместительства. Конечно, в идеале врач должен знать в лицо всю семью для того, чтобы понимать - кому внимания больше уделить, кого постоянно опекать, а кто и сам о своем здоровье думает», - отметила она.

Галина Неваленная подчеркнула, что кадровый дефицит в первичном звене является проблемой, которая отражается на всех последующих показателях. Тем не менее, главврач отметила, что от медиков зависит далеко все. «Не зря сейчас все больше говорят о здоровом образе жизни, доказывая ответственность самого гражданина за свое здоровье и ответственность работодателя. Мы стараемся донести до людей, что основная задача - беречь свое здоровье», - сказала гость пресс-центра ПЛН, большое внимание уделив необходимости профилактических осмотров.