В Пскове вместо 100 участковых терапевтов работает порядка 60. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщила главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная.
Специалист пояснила, что по нормативам на одного участкового терапевта должно приходиться 1300-1500 пациентов.
Галина Неваленная подчеркнула, что кадровый дефицит в первичном звене является проблемой, которая отражается на всех последующих показателях. Тем не менее, главврач отметила, что от медиков зависит далеко все. «Не зря сейчас все больше говорят о здоровом образе жизни, доказывая ответственность самого гражданина за свое здоровье и ответственность работодателя. Мы стараемся донести до людей, что основная задача - беречь свое здоровье», - сказала гость пресс-центра ПЛН, большое внимание уделив необходимости профилактических осмотров.