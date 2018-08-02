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Общество

Областная акция «Вместе идем на выборы» стартовала в Новосокольническом районе

06.08.2018 14:18|ПсковКомментариев: 5

В Новосокольническом районе стартовала акция «Вместе идем на выборы», которая пройдет во всех муниципальных образованиях Псковской области. Она организована региональной Избирательной комиссией совместно с территориальными избирательными комиссиями и во взаимодействии с молодежными движениями, творческими и спортивными коллективами, муниципальными отделами образования, культуры и спорта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме, в качестве переходящего символа участия в акции молодые избиратели заполняют и передают стилизованный бюллетень «Вместе идем на выборы» с наименованием каждого муниципального образования Псковской области.

В каждом районном центре члены территориальных и молодежных избирательных комиссий, молодые избиратели, почетные жители городов и поселков в торжественной обстановке ставят отметку напротив своей малой Родины, тем самым подтвердив свое участие в выборах, которые пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года. Этот бюллетень побывает в каждом муниципалитете области и в итоге будет заполнен полностью.

В Новосокольниках акция прошла во время народных гуляний в честь 117-й годовщины основания города и Дня железнодорожника. Открывая мероприятие, председатель территориальной избирательной комиссии Жанна Кремкова рассказала о цели акции, о предстоящих выборах и готовности Новосокольнического района к проведению этой важной политической кампании.

Гость из Куньинского района, лауреат региональных фестивалей и смотров-конкурсов среди учреждений культуры, методист Жижицкого Дома культуры Ольга Попова также отметила, что Куньинский район традиционно активно готовится к выборам и выразила уверенность, что избирательная кампания пройдет в соответствии с действующим законодательством.

От Новосокольнического района право сделать отметку о готовности района к предстоящим выборам губернатора Псковской области было предоставлено редактору местной газеты «Новосокольнический край» Елене Корольковой. Отметим, что районная газета своевременно размещает предоставляемые территориальной комиссией материалы и постоянно дает информацию на тему выборов.

«Нашему району первому в Псковской области доверено рапортовать о ходе подготовки к выборам губернатора Псковской области. Далее эстафету принимает Дновский район, который продолжит предвыборную акцию "Вместе идем на выборы"», - отметила Жанна Кремкова и торжественно передала эстафету представителю Дновского района директору детской школы искусств Вере Щепетиной.

Во время акции звучали призывы ко всем присутствующим принять активное участие в предстоящих выборах 9 сентября и вместе со своими друзьями, знакомыми, членами своей семьи прийти на избирательные участки. Также организаторы акции раздавали тематические листовки с приглашением на выборы и разъясняли, как и где можно проголосовать по месту нахождения в случае, если в день голосования находишься не по месту регистрации.

Напомним, что акцию «Вместе идем на выборы» Избирательная комиссия Псковской области проводит во второй раз, первый раз она была организована на выборах президента РФ.

Полностью заполнить бюллетень участники акции планируют 7 сентября. В этот день в Пскове на набережной реки Псковы пройдет заключительный флешмоб и в бюллетене будет поставлены завершающие символические галочка «За» почетными представителями Псковского района и Пскова.

По словам председателя Избирательной комиссии Псковской области Михаила Иванова, таким образом, все участники акции «Вместе идем на выборы» продемонстрируют свою готовность прийти на избирательные участки в единый день голосования 9 сентября и не упустить шанс выбрать свое будущее и будущее всей страны.

Теги: #Выборы 2018 #избирательная комиссия Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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