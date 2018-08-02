Общество

Ресторан «Инжир» представляет новое меню «Охота на лисичек»

Ресторан «Инжир» продолжает удивлять псковичей и гостям города гастрономическими изысками. Сегодня в центре внимания - лисички.

Новое меню ресторана «Охота на лисичек» - блюда с незабываемым сочетанием вкусов и отменной подачей, которые никого не оставят равнодушным.

Лисички в сметане с молодым картофелем

Салат с лисичками, овощами и малосольным огурцом

Тальятелле с лисичками и шпинатом

Свиная вырезка с лисичками и овощами в восточном стиле

Пеновани с лисичками

Лисички в сметанном соусе, запеченные с петрушкой и сыром

Доставку любого блюда из ресторана можно заказать, позвонив по телефону 8-900-999-999-1. Всю неделю при заказе на дом - в подарок бонусная карта!

Ресторан «Инжир» - место, где из обычного создают маленькие кулинарные шедевры.

Псков, ТРК «Акваполис»

Ул. Кузбасской дивизии, 19

Тел.: 20-19-00.