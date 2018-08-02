Ресторан «Инжир» представляет новое меню «Охота на лисичек»

Ресторан «Инжир» продолжает удивлять псковичей и гостям города гастрономическими изысками. Сегодня в центре внимания - лисички.
Новое меню ресторана «Охота на лисичек» - блюда с незабываемым сочетанием вкусов и отменной подачей, которые никого не оставят равнодушным.
Лисички в сметане с молодым картофелем
Салат с лисичками, овощами и малосольным огурцом
Тальятелле с лисичками и шпинатом
Свиная вырезка с лисичками и овощами в восточном стиле
Пеновани с лисичками
Лисички в сметанном соусе, запеченные с петрушкой и сыром
Доставку любого блюда из ресторана можно заказать, позвонив по телефону 8-900-999-999-1. Всю неделю при заказе на дом - в подарок бонусная карта!
Псков, ТРК «Акваполис»
Ул. Кузбасской дивизии, 19
Тел.: 20-19-00.