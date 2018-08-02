Общество

Прием предпринимателей состоится в Великолукской транспортной прокуратуре 7 августа

Прием предпринимателей состоится в Великолукской транспортной прокуратуре во вторник, 7 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в подразделении, прием по правовым вопросам будет проходить с 9 до 18 часов по адресу: г.Великие Луки, проспект Гагарина, д.61, а также по телефону «горячей линии» 8 (81153) 97414 и 94885 с 10.00 до 13.00.

Уполномоченные лица Великолукской транспортной прокуратуры будут осуществлять прием предпринимателей в здании прокуратуры по месту нахождения.

Напомним, в целях оказания субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам, реализации их права на личное обращение в органы прокуратуры первый вторник каждого месяца объявлен Всероссийским днем приема предпринимателей.