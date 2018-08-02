Общество

879 членов профсоюзов отдохнули за 7 месяцев в профсоюзных санаториях Псковской области

За 7 месяцев 2018 года в профсоюзных лечебно-профилактических учреждениях Псковской области оздоровились 879 членов профсоюзов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа. По информации отдела реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа, это на 90 человек больше, чем за тот же период 2017 года. Среди псковских областных организаций профсоюзов рост количества отдохнувших в сравнении с январем - июлем прошлого года показали организация работников жизнеобеспечения (на 63 человека), военнослужащих (на 20 человек), работников здравоохранения (на 14 человек), работников автотранспорта и дорожного хозяйства (на 9 человек), «Электропрофсоюза» (на 5 человек), работников агропромышленного комплекса (на 2 человека). Также отмечается рост отдыхающих членов профсоюзов с Северо-Запада России – на 61 человека.

По-прежнему наибольшей популярностью пользуется санаторий «Хилово», но в этом году за первые семь месяцев увеличилось и количество профсоюзных активистов, отдохнувших в «Голубых озерах» - до 122 человек по сравнению с 82 в 2017 году.

Специалисты отдела реализации подчеркивают, что в этом году увеличение числа отдыхающих членов профсоюзов ожидается в августе-сентябре: ряд областных профсоюзных организаций именно на этот период планируют заезд своих активистов в санатории Псковской области.