Общество

Юлия Пожидаева добилась получения квартиры для псковича, относящегося к категории детей-сирот

Директор по розничной торговле ООО «Империал», депутат Псковской городской Думы Юлия Пожидаева («Справедливая Россия») добилась получения квартиры для псковича, относящегося к категории детей-сирот. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил заместитель директора гипермаркета «Империал» Александр Сотник.

По его словам, молодой человек, работающий грузчиком, семь лет назад выпустился из школы-интерната, и по закону власти должны были обеспечить его жильем. «К сожалению, этого сделано не было, в 2012 году парня поставили на очередь, но документы потерялись. В 2014 году он снова был поставлен на очередь», - рассказал Александр Сотник. Чтобы ускорить процесс получения квартиры, молодой человек обратился за помощью к Юлии Пожидаевой, вместе с которой трудится на предприятии. На тот момент он стоял в очереди под номером 1171. Кроме того, как ранее сообщала Псковской Ленте Новостей Юлия Пожидаева, молодой человек написал письмо президенту, в котором сообщил, что хочет поджечь себя на Красной площади, чтобы его проблему заметили.

Права сироты на получение жилья удалось отстоять через суд. 7 июня 2017 года судья вынес решение, которым обязала администрацию города обеспечить молодого человека жильем. Однако, несмотря на это городским властям не удалось провести конкурс на приобретение квартир для горожан категории детей-сирот, и предназначавшиеся на эти цели деньги вернулись в бюджет. «Позже к решению проблемы подключилась областная администрация и чуть ли не администрация президента. Город объявил конкурс во второй раз и выделил молодому человеку квартиру на улице Алехина, 6», - рассказал Александр Сотник.

Вместе с Юлией Пожидаевой он посетил квартиру и убедился, что ее хорошо отремонтировали.