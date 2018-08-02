Общество

Псковских страхователей информируют о необходимости представления отчетности по персонифицированному учету за июль

Ежемесячную отчетность о работающих застрахованных лицах по форме СЗВ-М за июль 2018 года страхователи региона обязаны представить в территориальные органы Пенсионного фонда не позднее 15 августа. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области

Сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М страхователи представляют на всех работающих застрахованных лиц (включая лиц, которые заключили договоры гражданско-правового характера, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, договоры авторского заказа) с указанием ФИО, СНИЛС и ИНН работников.

Прием от страхователей отчетности по телекоммуникационным каналам связи осуществляется территориальными органами ПФР и в выходные дни.

Напомним, что согласно действующему законодательству за непредставление страхователями отчетности в установленный срок, представление неполных или недостоверных сведений к страхователям применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. За несоблюдение порядка представления сведений в форме электронных документов - в размере 1000 рублей.

В соответствии со ст. 15.33.2 КоАП РФ на должностное лицо могут быть наложены штрафы.

Во избежание финансовых санкций предлагаем страхователям не откладывать сдачу отчета на последний день отчетной кампании, а также учесть, что при представлении сведений на 25 и более работающих застрахованных лиц отчетность должна быть представлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.