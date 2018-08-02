Общество

Жительницу Псковской области оштрафовали за сбыт сомнительного алкоголя в Насве

Новосокольническим районным судом Псковской области рассмотрено уголовное дело в отношении жительницы Псковской области, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, установлено, что она хранила у себя дома и сбыла на железнодорожной платформе остановочного пункта «Насва» спиртосодержащую продукцию, не отвечающую требованиям ГОСТ и санитарно-эпидемиологическому законодательству.

Судом она признана виновной в совершении указанного преступления (ей с учетом всех установленных обстоятельств по делу назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей).

Государственное обвинение в суде поддержано работником Великолукской транспортной прокуратуры.