Общество

В Псковской области за служебный подлог осужден работник центра гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту

Великолукским городским судом Псковской области рассмотрено уголовное дело по обвинению работника Псковского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-западной транспортной прокуратуре.

Установлено, что помощник санитарного врача по гигиене труда ООСЭН на станции Великие Луки Псковского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» из корыстных побуждений совершила служебный подлог (в личную медицинскую книжку внесла сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации без фактического их проведения).

Судом она признана виновным в совершении указанного преступлений (ей с учетом всех установленных обстоятельств по уголовному делу назначено наказание в виде штрафа).

Государственное обвинение в суде поддержано Великолукским транспортным прокурором.