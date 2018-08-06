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Общество

Псковский Роспотребнадзор: Крайне рискованно приобретать вяленую рыбу у случайных людей

06.08.2018 20:50|ПсковКомментариев: 0

Управление Роспотребнадзора по Псковской области за 1 полугодие 2018 года проверило 49 предприятий, осуществляющих оборот пищевой продукции из водных биоресурсов, все с лабораторным контролем.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в ходе проверок исследовано 89 проб рыбной продукции (из них 1 импортная, 88 отечественных производителей), все пробы соответствуют нормативам. Массовая доля фосфатов во всех исследованных пробах не превышает гигиенических нормативов и соответствует требованиям безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических и вспомогательных веществ.     

За нарушения требований законодательства в 1 полугодии 2018 года Управлением применены меры административного воздействия в виде штрафа на 9 должностных лиц на общую сумму 27700 рублей.

При проведении проверок выявлены нарушения обязательных требований к продукции, регламентируемые законодательством в сфере технического регулирования:

 - реализация рыбной продукции с истекшими сроками годности;

- нарушение условий хранения рыбной продукции;

 - несвоевременное прохождение периодических медицинских осмотров и гигиенической аттестации;

 - неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений

Полезные советы при выборе рыбы.

- Собираясь купить качественную рыбу, предпочтение стоит отдавать крупным супермаркетам с большой проходимостью или специальным рыбным магазинам. В таких местах продажи рыба не успевает залеживаться;

- Не рекомендуется приобретать тушку без головы. Несмотря на то, что голова – лишний вес, именно по ней можно определить качество рыбы;

- Проверить качество рыбы можно и в домашних условиях. После покупки рыбку стоит «выпустить» в ёмкость с водой. Если «улов» пошел ко дну, рыба свежая;

- При разделке рыбы необходимо обратить внимание на консистенцию мяса: качественная тушка должна быть упругая, плотная, с целыми волокнами. Если кости легко отделяются от мяса, значит, тушка не первой свежести;

- Советуем, в первую очередь, при покупке продуктов питания обратить внимание на маркировку потребительской тары. Продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

Собираясь купить рыбу, важно различать признаки, по которым можно определить ее качество:

Запах: Перед покупкой рыбу лучше понюхать. Как ни странно, свежая рыба рыбой и не пахнет. Она может отдавать запахом водоема (морем, речной водой и даже тиной). Отчетливый запах жира – свидетельство того, что рыбку натирали маслом для большего блеска шкурки. Учуяв резкий, неприятный запах (к примеру, аммиачный), от покупки такой рыбы лучше отказаться.

Внешний вид: Верный способ понять, насколько рыба свежая, – потрогать туловище пальцами. Структура тушки должна быть упругой, однородной, на рыбе не должно быть избытка слизи, темных пятен или непривычной для данного сорта рыб окраски. Верный признак того, что рыбка испортилась, – зеленоватые пятна на брюхе.

Жабры: Не зная, как выбрать рыбу, отдельное внимание стоит уделить жабрам. У хорошей, свежей рыбы жабры насыщенного красного цвета. Серые, почерневшие жабры в сочетании с неприятным запахом сигнализируют о некачественном продукте.

 Глаза: У свежей рыбы глаза ясные, прозрачные и выпуклые. Если у рыбы глаза усохли или ввалились, значит, рыбка провела на прилавке времени больше, чем положено.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области предупреждает: следует воздержаться от приобретения рыбной продукции у частных лиц в несанкционированных местах. Крайне рискованно приобретать у случайных людей вяленую рыбу. Торговля в таких местах осуществляется лицами, не прошедшими медицинских осмотров и гигиенического обучения, зачастую с земли или с ящиков, из багажников автомобилей и т.д. Продукция не имеет необходимых документов о её происхождении, качестве и безопасности. Производство, доставку, реализацию данного товара, а также здоровье людей, которые осуществляют такую торговлю, никто не контролирует. Следовательно, и ответственность за качество и безопасность такой продукции никто не несет. А продукция, реализуемая в подобных местах потенциально опасна возможностью пищевых отравлений и инфекционных заболеваний (в том числе пищевыми токсикоинфекциями, ботулизмом).

Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей
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