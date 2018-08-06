Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ОЭЗ «Моглино» в цифрах и фактах
женские сапоги ТОП-5
Грандиозная акция
Информационные стенды таблички, вывески
Не пугайте инвесторов!
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 06.08.2018 21:147 Может появиться вечерний рейс «Ласточки» между Псковом и Петербургом 06.08.2018 21:300 Учащиеся Великих Лук примут участие в проекте «Олимпийская академия» 06.08.2018 21:162 В начале августа в Псковской области возбуждены уголовные дела в отношении 3 злостных неплательщиков алиментов 06.08.2018 21:147 Может появиться вечерний рейс «Ласточки» между Псковом и Петербургом 06.08.2018 20:500 Псковский Роспотребнадзор: Крайне рискованно приобретать вяленую рыбу у случайных людей 06.08.2018 20:372 На конкурсе «Десантный взвод» «крылатая пехота» десяти стран вступила в гонку преследования на боевых машинах
 
 
 
 
 
Самое популярное 06.08.2018 14:4014 Труп молодого человека обнаружен в припаркованном автомобиле в Пскове 06.08.2018 09:287 В Пскове на виадуке произошло тройное ДТП 04.08.2018 16:3735 Пять человек погибли в ДТП в Порховском районе - МВД 06.08.2018 12:3432 Псковичка родила в 55 лет 03.08.2018 15:066 День ВДВ в Пскове не обошелся без происшествий на воде
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

На конкурсе «Десантный взвод» «крылатая пехота» десяти стран вступила в гонку преследования на боевых машинах

06.08.2018 20:37|ПсковКомментариев: 2

На полигоне Струги Красные в рамках третьего этапа международного конкурса «Десантный взвод» «крылатая пехота» десяти стран вступила в гонку преследования на боевых машинах.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации, на гоночную трассу вышло 16 боевых машин десанта по 2 экипажа от каждой команды-участницы, показавшие лучшие результаты в индивидуальной гонке. По итогам гонки будет определено место каждого  экипажа в рейтинговой таблице.

Российские десантники успешно стартовали в первом заезде гонки, оба экипажа прошли трассу без штрафных кругов на высокой скорости, разгоняя своих «стальных коней» на отдельных участках трассы до 70 км в час.

Гонка преследования на боевых машинах проводится по замкнутому маршруту протяженностью около 6 км, каждый экипаж проходит по два круга трассы со стрельбой и без.

Напомним что третий этап международного конкурса «Десантный взвод»  проводится по двум номинациям.  Накануне в Печорском районе Псковской области десантники десяти стран провели гонку патрулей в составе отделений без экипажей в соответствии с правилами международной федерации рогейна (IRF). По результатам ориентирования в лидеры вышла команда Российской Федерации, второй результат показала команда Республики Беларусь, третье место – у десантников Китайской Народной Республики.

После завершения сегодняшней гонки судейской коллегией будут подведены общие результаты по третьему этапу и конкурса  в целом.

Теги: #ВДВ #десантники #минобороны
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
 

 
опрос
Между Псковом и Санкт-Петербургом запускается скоростной поезд «Ласточка». Намерены ли вы им пользоваться?
В опросе приняло участие 1301 человек
Сюжет: «Десантный взвод» в Псковской области На конкурсе «Десантный взвод» «крылатая пехота» десяти стран вступила в гонку преследования на боевых машинах Россия, Китай и Белоруссия лидируют на международных армейских играх «Десантный взвод» в Пскове На полигоне Завеличье проходит второй этап международного конкурса «Десантный взвод» Российские десантники стали самыми быстрыми в гонке на БМД на «Десантном взводе» в Стругах Красных Второй этап международного конкурса «Десантный взвод» прошел на полигоне в Стругах Красных. ФОТО Россия лидирует по итогам первого этапа международного конкурса «Десантный взвод» в Пскове Под Псковом стартовал первый этап международного конкурса «Десантный взвод» Показательные выступления военнослужащих прошли в рамках открытия «Десантного взвода» в Пскове Сергей Шойгу надеется, что «Десантный взвод» позволит выстроить конструктивный диалог между военными разных стран Участников конкурса «Десантный взвод» в Пскове поприветствовал Михаил Ведерников Армейские международные игры не уступают ведущим мировым спортивным первенствам - Андрей Сердюков В Пскове открылся международный конкурс «Десантный взвод» Открытие международного конкурса «Десантный взвод» состоится в субботу в 10.30 В Псковскую область прибыли все участники конкурса «Десантный взвод» Гоша Куценко даст концерт на открытии «Десантного взвода» 28 июля На полигоне под Псковом подняли национальные флаги Алжира, ЮАР и Китая Увеличено число автобусных маршрутов на международные соревнования «Десантный взвод» Дом ремесел открыл выставку в рамках проведения международного конкурса «Десантный взвод» На состязания «Десантный взвод» зрители смогут добраться на общественном транспорте В сборную России на международном конкурсе «Десантный взвод» вошли военнослужащие 76-й дивизии Конкурс «Десантный взвод» в Псковской области станет максимально доступным для зрителей Зрелищные состязания «Десантный взвод» с участием военнослужащих из 10 стран мира пройдут в Псковской области Псковичи смогут увидеть выступления военных со всего мира на конкурсе «Десантный взвод» Военные из ЮАР, Пакистана, Венесуэлы, Китая и ряда других стран прибудут в Псковскую область в июле Псковская область впервые примет масштабные международные соревнования «Десантный взвод»
06.08.2018, 21:520 Назван самый популярный автомобиль в России 06.08.2018, 21:300 Учащиеся Великих Лук примут участие в проекте «Олимпийская академия» 06.08.2018, 21:162 В начале августа в Псковской области возбуждены уголовные дела в отношении 3 злостных неплательщиков алиментов 06.08.2018, 21:147 Может появиться вечерний рейс «Ласточки» между Псковом и Петербургом
06.08.2018, 20:500 Псковский Роспотребнадзор: Крайне рискованно приобретать вяленую рыбу у случайных людей 06.08.2018, 20:372 На конкурсе «Десантный взвод» «крылатая пехота» десяти стран вступила в гонку преследования на боевых машинах 06.08.2018, 20:370 В Псковской области за служебный подлог осужден работник центра гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту 06.08.2018, 20:042 Соратники Навального подали в Минюст документы на возобновление регистрации партии
06.08.2018, 19:491 В новгородской берестяной грамоте впервые встретилось псковское слово «зобница» 06.08.2018, 19:245 Агитавтобус с активистами ЛДПР прибудет завтра в Псковскую область 06.08.2018, 19:156 ФБР задержало четырех россиян по подозрению в отмывании денег 06.08.2018, 18:5814 Кандидат от «Яблока» снял свою кандидатуру с довыборов в Собрание депутатов Вехнянской волости
06.08.2018, 18:529 Ипотеку в России нужно сделать еще доступнее, заявил Медведев 06.08.2018, 18:4328 Суд отменил решение о регистрации кандидата от «Яблока» на должность главы Псковского района 06.08.2018, 18:371 Воспитанники детдомов Петербурга и Ленобласти приняли участие в творческой смене псковской организации «Дети - наше будущее» 06.08.2018, 18:190 «Дневной дозор»: Какое влияние оказывает событийный туризм на турпоток в Псковскую область?
06.08.2018, 18:170 С 7 августа в некоторых районах Псковской области ожидается 5 класс пожарной опасности 06.08.2018, 18:060 Псковских страхователей информируют о необходимости представления отчетности по персонифицированному учету за июль 06.08.2018, 17:570 Переменную облачность и кратковременные дожди прогнозируют во вторник в Псковской области 06.08.2018, 17:500 Жителя Латвии будут судить за дачу взятки псковскому таможеннику
06.08.2018, 17:3945 Псковская «Родина» поддержит на губернаторских выборах Аркадия Мурылева 06.08.2018, 17:3031 Интерактив: Сколько будет продолжаться этот позор? 06.08.2018, 17:222 15 лет проведет в колонии великолучанин, убивший экс-сожительницу в присутствии ее дочери 06.08.2018, 17:100 Жительницу Псковской области оштрафовали за сбыт сомнительного алкоголя в Насве
06.08.2018, 16:594 За год объем банковских вкладов жителей Псковской области увеличился на 9% 06.08.2018, 16:482 Большегруз насмерть сбил пешехода на трассе в Куньинском районе 06.08.2018, 16:373 «Земля Великих Побед»: как в Пскове прошел большой спортивный праздник 06.08.2018, 16:316 Юлия Пожидаева добилась получения квартиры для псковича, относящегося к категории детей-сирот
06.08.2018, 16:262 879 членов профсоюзов отдохнули за 7 месяцев в профсоюзных санаториях Псковской области 06.08.2018, 16:196 Рыбоводные хозяйства появятся на двух озерах Псковской области 06.08.2018, 16:175 Инвестор планирует создать рекреационный комплекс «Креневка парк отель» в Пушкиногорском районе 06.08.2018, 16:141 Прием предпринимателей состоится в Великолукской транспортной прокуратуре 7 августа
06.08.2018, 15:592 Близкие и друзья Павла Адельгема собрались в Псковском театре драмы. ФОТО 06.08.2018, 15:491 Из-за сварочных работ сгорел автомобиль в Невеле 06.08.2018, 15:390 Пьяных водителей активно задерживали на прошедших выходных в Псковской области 06.08.2018, 15:301 Водопроводная вода в себежском поселке Эпимахово не поднимается до уровня 2 этажа
06.08.2018, 15:274 Ресторан «Инжир» представляет новое меню «Охота на лисичек» 06.08.2018, 15:1911 Приемка школ и детсадов Пскова к 1 сентября состоится на следующей неделе 06.08.2018, 15:127 Интерактив: Сигареты продают через окно 06.08.2018, 15:100 Уроженец Мурманской области украл спиртное и продукты из великолукского магазина
06.08.2018, 14:480 Псковский курсант стал серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы по универсальному бою 06.08.2018, 14:4014 Труп молодого человека обнаружен в припаркованном автомобиле в Пскове 06.08.2018, 14:330 Международная «Вахта памяти» проходит вблизи невельской деревни Червоеды 06.08.2018, 14:311 В Дновском районе реконструируют участок автодороги, который не ремонтировался более 20 лет
06.08.2018, 14:275 Игорь Потапов напомнил молодым псковичкам о том, что яйцеклетки накапливают негативные факторы с рождения 06.08.2018, 14:239 Экс-депутата Госдумы обвинили в убийстве на Кипре 06.08.2018, 14:1819 Областная акция «Вместе идем на выборы» стартовала в Новосокольническом районе 06.08.2018, 14:096 ПсковГУ получил грант по программе ERASMUS+ Jean Monnet Modules
06.08.2018, 13:520 Грозы и шквалистый ветер ожидаются в ближайшие часы в Псковской области 06.08.2018, 13:1830 В Пскове вместо 100 участковых терапевтов работает порядка 60 06.08.2018, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 06.08.2018, 12:588 Центр первичной онкологической помощи создадут на базе Псковской городской поликлиники
06.08.2018, 12:560 «Родительский университет» может быть открыт в Псковской области в режиме онлайн 06.08.2018, 12:3432 Псковичка родила в 55 лет 06.08.2018, 12:3220 Новое здание перинатального центра в Пскове активно проветривают, чтобы сократить количество вредных веществ в воздухе 06.08.2018, 12:271 Полицейские вернули телефон забывчивому великолучанину
06.08.2018, 12:224 Консультационный центр для детей раннего возраста предложили создать в Пскове 06.08.2018, 12:107 Круглый стол по актуальным вопросам дошкольного образования проходит в Общественной приемной Михаила Ведерникова 06.08.2018, 12:0811 О заблуждениях, связанных с ЭКО, рассказал псковичам московский врач 06.08.2018, 12:051 Великолучанин попался на  удочку мошенников  в соцсети
06.08.2018, 11:590 Росгвардия напоминает псковичам график приема по вопросам предоставления госуслуг 06.08.2018, 11:527 Каждая пятая пара в Псковской области сталкивается с бесплодием - эксперт 06.08.2018, 11:501 11 августа произойдет последнее солнечное затмение в этом году 06.08.2018, 11:4310 ЭКО и доабортное консультирование назвал главными медицинскими способами повышения рождаемости главврач Псковского перинатального центра
06.08.2018, 11:320 30 тысяч рублей похитил бомж из великолукского магазина 06.08.2018, 11:2645 Игорь Потапов объяснил, почему Псковская область находится в тройке лидеров по темпам смертности 06.08.2018, 11:262 В День железнодорожника в Пскове отметили лучших в профессии 06.08.2018, 11:250 24 нарушения земельного законодательства ликвидировал псковский Росреестр в июле
06.08.2018, 11:1828 За полгода в Псковской области родилось 2856 человек, а умерло – 5745 06.08.2018, 11:165 Врезавшийся в корову в Островском районе мотоциклист был пьян 06.08.2018, 11:047 Депутат Госдумы: Единый «налоговый патент» поможет фермерам развивать хозяйства 06.08.2018, 11:005 Члены избирательных комиссий проходят обучение в Псковском районе
06.08.2018, 11:009 Псковская клиника «Визус» приглашает на лазерную коррекцию зрения со скидкой  06.08.2018, 10:390 «ВАЗ» и «Фольксваген» столкнулись на трассе в Плюсском районе, есть пострадавшие 06.08.2018, 10:377 На фестивале «Земля великих побед» боксеры Псковской области выиграли матчевую встречу у команды Беларуси 06.08.2018, 10:330 Лес продолжает гореть в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.