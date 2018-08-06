Общество

На конкурсе «Десантный взвод» «крылатая пехота» десяти стран вступила в гонку преследования на боевых машинах

На полигоне Струги Красные в рамках третьего этапа международного конкурса «Десантный взвод» «крылатая пехота» десяти стран вступила в гонку преследования на боевых машинах.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации, на гоночную трассу вышло 16 боевых машин десанта по 2 экипажа от каждой команды-участницы, показавшие лучшие результаты в индивидуальной гонке. По итогам гонки будет определено место каждого экипажа в рейтинговой таблице.

Российские десантники успешно стартовали в первом заезде гонки, оба экипажа прошли трассу без штрафных кругов на высокой скорости, разгоняя своих «стальных коней» на отдельных участках трассы до 70 км в час.

Гонка преследования на боевых машинах проводится по замкнутому маршруту протяженностью около 6 км, каждый экипаж проходит по два круга трассы со стрельбой и без.

Напомним что третий этап международного конкурса «Десантный взвод» проводится по двум номинациям. Накануне в Печорском районе Псковской области десантники десяти стран провели гонку патрулей в составе отделений без экипажей в соответствии с правилами международной федерации рогейна (IRF). По результатам ориентирования в лидеры вышла команда Российской Федерации, второй результат показала команда Республики Беларусь, третье место – у десантников Китайской Народной Республики.

После завершения сегодняшней гонки судейской коллегией будут подведены общие результаты по третьему этапу и конкурса в целом.