Общество

Учащиеся Великих Лук примут участие в проекте «Олимпийская академия»

Обучающиеся муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени маршала Советского Союза К.К. Рокосовского» г. Великие Луки примут участие в образовательно-оздоровительном проекте «Олимпийская академия», который начнет свою работу во Всероссийском детском оздоровительном центре «Смена» с 8 по 28 августа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном управлении образования, учащиеся заслужили это право как победители регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитию массового спорта среди школьных спортивных клубов.

В программе «Олимпийской академии» экспресс-курсы от мастеров спорта, заслуженных тренеров России по традиционным видам спорта и русским играм, мастер-классы от федераций по видам спорта, различные соревнования, встречи с выдающими спортсменами.