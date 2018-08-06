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Общество

В Псковской области заблокирован доступ к 14 сайтам с информацией о продаже документов об образовании

07.08.2018 09:59|ПсковКомментариев: 1

Прокуратурой города Пскова в суд направлено 14 административных исковых заявлений о признании информации о продаже документов об образовании (дипломов), распространяемой посредством сети Интернет, запрещенной к распространению в Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и защите информации» установлен запрет на размещение в сети Интернет информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Поскольку статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, деятельность сайтов являлась незаконной, а размещенная на них информация подрывала авторитет государства, системы образования, побуждала граждан к совершению преступлений.

Судом требования прокуратуры удовлетворены, Управлением Роскомнадзора по Псковской области на основании судебных решений доступ к интернет-ресурсам заблокирован.

Теги: #прокуратура псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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