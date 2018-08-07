Общество

ЛДПР предлагает начать сессию Думы с решения вопроса о декриминализации статей закона об ответственности за репосты и лайки

В ЛДПР согласны с позицией Mail.Ru Group, предлагающей амнистировать осужденных за репосты в соцсетях и декриминализировать соответствующие статьи закона, пишет «Интерфакс».

«Компания Mal.Ru продемонстрировала действительно высокий уровень социальной ответственности крупного бизнеса. На корпоративном сайте компании, которой принадлежит одна из крупнейших почтовых служб, социальная сеть "Вконтакте" и множество других проектов, опубликовано обращение, к которому можно только присоединиться», - написал вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев на своей странице в «Живом журнале» во вторник.

Он обратил внимание на то, что либерал-демократы уже давно призывают отменить 282-ю статью Уголовного кодекса, «которая, по сути превратилась в средство правового произвола». «За "репосты" обычно осуждают по этой статье или по 280-й - "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"», - пояснил политик.

Он считает, что в данном случае речь фактически идет о наказании «за мыслепреступления», и этому не должно быть не места в правовом и светском государстве.

Именно с решением этого вопроса, «по-хорошему, надо начать осеннюю сессию Госдумы», уверен представитель ЛДПР.

В понедельник Mail.ru Group, разместила на своем сайте соответствующий пресс-релиз. «Мы видим, как во многих регионах нашей страны становится популярной практика возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в социальных сетях. Зачастую действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой», - говорилось в документе.

«Мы убеждены, что законодательство и правоприменительная практика должны быть изменены. Считаем необходимой амнистию несправедливо осужденных, отбывающих срок по соответствующим обвинениям и декриминализацию подобных случаев в будущем», - отмечается в заявлении компании.

Mail.Ru Group - одна из крупнейших интернет-компаний в России, ей принадлежит интернет-портал и почта Mail.Ru, три социальные сети - «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир».

Как сообщалось, в конце июня депутат от КПРФ, писатель Сергей Шаргунов и депутат-одномандатник, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев внесли в Госдуму два законопроекта, которые переносят из Уголовного кодекса (УК) в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность за распространение в интернете высказываний, пропагандирующих ненависть либо вражду, а также унижающие человеческое достоинство, так называемые «репосты» в интернете.

Авторы предлагают в Уголовном кодексе убрать упоминание СМИ и интернета и оставить только действующее уголовное наказание до шести лет лишения свободы за возбуждение ненависти и вражды, унижения достоинства человека по тем же признакам, совершенные с применением насилия или с использованием служебного положения, а также организованной группой. Одновременно предлагается добавить в КоАП новую статью «пропаганда ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства».

Эта статья предлагает наказывать штрафом от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, обязательными работами до 100 часов или арестом до 15 суток, если такие действия были совершены с использованием СМИ или интернета.

Правительство в своем официальном отзыве не поддержало принятие этих законопроектов.

Тогда же в Mail.ru Group сообщили, что компания поддерживает инициативу депутатов о декриминализации статьи за репосты высказываний, возбуждающих ненависть или вражду, для доработки законопроекта готова предложить наработки своих специалистов.