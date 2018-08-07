Общество

В России отмечают День Службы специальной связи и информации

7 августа получают поздравления с профессиональным праздником сотрудники Службы специальной связи и информации при Федеральной службе охраны Российской Федерации, сообщает Calend.ru.

Сегодня данная Служба (Спецсвязь ФСО России) обеспечивает работу специальных каналов связи, в том числе тех, которыми пользуются президент, члены правительства, сотрудники дипломатических представительств за рубежом. Также эта структура обеспечивает информационную безопасность деятельности первых лиц страны, противостоит технической разведке и защищает сведения, которые представляют государственную тайну.

Подразделение активно участвует в создании системы электронного документооборота и даже проводит мониторинги, замеряя данные по общественно-политическим и социально-экономическим процессам.