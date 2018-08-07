Общество

Невельский районный суд лишил свободы иностранцев, пытавшихся незаконно пересечь границу с Белоруссией

Следственным отделом УФСБ России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении граждан иностранного государства по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконное пересечение госграницы РФ без надлежащего разрешения на право въезда в РФ, полученного в порядке, установленном законодательством РФ, группой лиц по предварительному сговору).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области, в рамках расследования уголовного дела установлено, что 4 апреля 2018 года сотрудниками ПУ ФСБ России по Псковской области были задержаны указанные граждане, не имеющие при себе надлежащего разрешения на право въезда в РФ, совершившие покушение на незаконное пересечение границы России и Республики Беларусь.

Невельский районный суд признал подсудимых виновными по ч. 3 ст. 322 УК РФ и назначил им наказание в виде лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.