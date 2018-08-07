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Опасные деревянные фигуры в Ботаническом саду Пскова демонтировали

Опасные деревянные фигуры в Ботаническом саду Пскова демонтировали. Как передает корреспондент Псковской Ленте Новостей, объект в ходе контрольного объезда посетил глава Пскова Иван Цецерский.

Градоначальник пояснил, что городские власти постоянно мониторят обращения и жалобы граждан в социальных сетях. После сигнала о том, что на ребёнка упала одна из деревянных фигур, все малые формы оперативно были проверены городскими службами, неустойчивые фигуры демонтировали.

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«Все обращения граждан оперативно принимаются управлением городского хозяйства. Те, которые не требуют бюджетных вложений, выполняются сразу, где необходимы средства - ставятся в план», - отметил замглавы администрации города - начальник УГХ Алексей Захаров.