Опасные деревянные фигуры в Ботаническом саду Пскова демонтировали. Как передает корреспондент Псковской Ленте Новостей, объект в ходе контрольного объезда посетил глава Пскова Иван Цецерский.
Градоначальник пояснил, что городские власти постоянно мониторят обращения и жалобы граждан в социальных сетях. После сигнала о том, что на ребёнка упала одна из деревянных фигур, все малые формы оперативно были проверены городскими службами, неустойчивые фигуры демонтировали.
«Все обращения граждан оперативно принимаются управлением городского хозяйства. Те, которые не требуют бюджетных вложений, выполняются сразу, где необходимы средства - ставятся в план», - отметил замглавы администрации города - начальник УГХ Алексей Захаров.