Общество

Облсовпроф направил Михаилу Ведерникову предложения участников съезда профсоюзной молодежи по реализации майского указа президента

Псковский областной совет профсоюзов направил в адрес врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова обобщенные предложения участников Первого регионального съезда профсоюзной молодёжи «ПрофВыбор-2018» в приоритетные программы, определенные указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Напомним, что в соответствии с национальными целями, определёнными указом, президент поручил правительству РФ разработать совместно с органами государственной власти субъектов РФ национальные проекты (программы) по 12 основным направлениям.

Псковский облсовпроф обобщил все полученные в ходе работы Съезда пожелания молодых профсоюзных активистов и предлагает учесть их при разработке национальных проектов.

Отметим, что предметом самого пристального внимания профсоюзной молодежи стала демографическая ситуация в регионе. На Съезде были предложены мероприятия, реализация которых, с точки зрения молодого поколения, необходима для решения проблемы. По направлению «Демография» в целях увеличения рождаемости детей, создания условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни предлагается:

— увеличить размер ежемесячных детских пособий при рождении ребёнка до величины прожиточного минимума или увеличить срок поддержки матери пособием по уходу за ребенком до 3-х лет;

— предусмотреть строительство фонда государственных общежитий бюджетного типа с однокомнатными квартирами под социальный найм для молодых семей с малолетними детьми; развитие сети детских дошкольных учреждений и обеспечение их доступности; развитие государственных региональных центров планирования семьи;

— пропагандировать отрицательный эффект абортов и разработать государственную программу для лиц, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, по поддержке сохранения и рождения детей;

— создать Фонд конкурсной поддержки региональных, местных и гражданских инициатив в области развития здорового образа жизни;

— рекламировать здоровый образ жизни посредством телевидения, театра и кинематографии;

— разработать государственные программы по материальной поддержке внутрироссийского туризма и отдыха, в том числе и краткосрочного в пределах выходных дней;

— обустраивать на предприятиях комнаты отдыха и реабилитации для работников;

— развивать сеть государственных (бесплатных) спортивных секций для детей;

— субсидировать работающему населению платные занятия спортом: установить налоговый вычет по НДФЛ при осуществлении расходов на занятия физкультурой и спортом.

В целях снижения показателей смертности населения, ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечения доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, предлагается по направлению «Здравоохранение»:

— увеличить объем оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи, включенных в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам;

— обеспечить доступность неотложной и специализированной помощи жителям отдаленных территорий в регионах;

— осуществлять анализы на онкомаркеры в составе диспансеризации;

— повышать качество продуктов питания и вести строгий контроль государства за качеством продуктов, выпускаемых по ТУ, чтобы обеспечить гарантированную безопасность продуктов питания со стороны государства;

— обеспечить увеличение численности врачей, в т.ч. детских врачей-специалистов;

— обеспечить проведение мероприятий по нормированию труда медицинского персонала;

— обеспечить массовую подготовку кадров по эксплуатации медицинской техники в медицинских организациях;

— предусмотреть создание телеконсультационной медицинской помощи;

— сохранить после 2018 г. уровень оплаты труда врачей не менее 200 % от средней зарплаты по экономике региона, среднего медицинского персонала — 100% и обеспечить его строгую увязку с интенсивностью и качеством выполняемой ими работы.

На состояние здоровья нации и увеличение продолжительности жизни в настоящее время значительное влияние оказывает экологическая ситуация в регионе. Предложения, внесенные по направлению «Экология»:

— установить собственников всех бесхозяйных инженерных коммуникаций (в настоящее время имеется целый ряд инженерных сооружений, не имеющих собственника);

— усилить государственный контроль за лесовосстановлением после вырубки;

— разработать программы по обновлению зеленого фонда городов и населенных пунктов;

— совершенствовать государственные программы по обращению с отходами, развитие и внедрение новых технологий, выделение точечного финансирования на данные проекты в регионах;

— выделять государственные средства на очистку водоемов;

— разработать государственную программу по борьбе с борщевиком;

— усилить законодательную базу государственного контроля за использованием сельскохозяйственных земель. Значительные государственные вложения в мелиорацию земель в настоящее время — просто «выброшенные» деньги, поскольку значительные земельные угодья, в т.ч. в Псковской области, не имеют должного использования, зарастают сорной растительностью. Весной это приводит к массовым пожарам из-за пала травы. В муниципалитетах и волостях нет соответствующей техники для обработки этой земли.

— создание машинотракторных станций, как в 60-х годах XX века.

В целях обеспечения конкурентоспособности российского образования, воспитания гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций предлагается по направлению «Образование»:

— разработать отраслевую стратегию развития образования;

— создать дополнительные места в дошкольных образовательных учреждениях для детей младше трех лет. В случае непредоставления места в детском саду предусмотреть выплату денежной компенсации одному из родителей; при предоставлении мест в детском саду максимально учитывать пожелания родителей;

— расширить сеть детских технопарков типа «Кванториум»;

— внедрить на уровне основного общего и среднего образования новые методы обучения и воспитания: чат-занятия, виртуальные экскурсии, лекции-визуализации, дистанционное модульное обучение (мониторинг проблемных зон, составление учебных модулей, модульное, + итоговое тестирование), вебинары, электронные консультации и конференции и пр.;

— организовывать и проводить форумы, круглые столы по теме «Молодость и опыт» в целях развития наставничества;

— предусмотреть проведение прикладных практик в школе по будущей специальности (профориентация) в целях формирования понимания учащимися особенностей своей будущей профессии;

— организовывать и проводить для молодых специалистов, отработавших 1-2 года в учебных заведениях, конкурс «Дебют»;

— разработать бесплатный комплекс культурно-досуговых мероприятий для школьников. Для всестороннего развития личности наряду с образованием особую роль играет содержательно насыщенный отдых и досуг ребенка;

— проводить недели науки в ВУЗах с привлечением иностранных лекторов и специалистов и научных сотрудников из ВУЗов других регионов.

В части создания механизма прямого участия граждан в формировании городской среды, увеличения доли граждан, принимающих участие в решении развития городской среды, обеспечения устойчивого сокращения не пригодного для проживания жилого фонда, обеспечения эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства по направлению «Жильё и городская среда» предлагается:

— предоставлять жилищные сертификаты для работников (специалистов) государственных и муниципальных организаций (как у военнослужащих);

— внести изменения в региональную программу «Молодая семья» в связи с изменением классификации возрастов Всемирной Организацией Здравоохранения: считать молодёжью людей в возрасте от 18 до 44 лет;

— проводить обязательные публичные обсуждения всех вопросов, связанных с благоустройством, реконструкцией и застройкой территорий. В обсуждении должны принять участие не менее 10 % взрослого населения территории, непосредственно задействованного в возникшем вопросе;

— провести полную инвентаризацию ветхого жилья с составлением графика и соблюдением сроков расселения. Предусмотреть участие в работе инвентаризационных комиссий представителей общественности;

— при вырубке зелёных насаждений для освобождения территорий под застройку, организацию парковочных мест получать согласие граждан, проживающих на прилегающей территории, на проведение такой вырубки;

— при застройке территории предусматривать дополнительные площади под парковку транспорта жильцов данного дома.

В целях реализации национальной программы в сфере повышения производительности труда и поддержки занятости по направлению «Повышение производительности труда и поддержка занятости» предлагается:

— разработать государственную программу подбора и подготовки кадров (на примере зарубежного опыта), в которой должны быть заложены параметры раннего (школа) диагностического тестирования с целью выявления склонностей, психологической направленности, психофизических возможностей человека, для включения его в общегосударственную систему кадрового отбора;

— создать условия для повышения уровня квалификации работающих специалистов (организация удалённого обучения, повышение квалификации без отрыва от производства — как элементы системы подготовки управленческих кадров, направленной на обучение основам управления организацией в целях повышения производительности труда, в том числе посредством использования цифровых технологий и платформенных решений);

— разработать государственную программу грантовой поддержки прохождения образовательных программ повышения квалификации;

— разработать систему эффективного подбора производственной практики и стажировки (возможно, через службу занятости). Закрепить за учебными заведениями профильные предприятия и организации для прохождения студентами производственной практики, что даст возможность по окончании учебного заведения получить рабочие места и будет мотивировать студентов в будущем оставаться жить в регионе. Применение системы наставничества;

— проводить анализ в целях выявления непроизводительных рабочих мест и резервов эффективного использования фонда рабочего времени персоналом предприятия. Анализ проводит специально созданная комиссия, в состав которой входит член профсоюзного комитета либо иного представительного органа работников организации;

— восстановить в стране единый подход к установлению тарифов за равный труд в регионах (даже при сохранении региональных доплат, базовый квалификационный тариф должен быть одинаков);

— установить на государственном уровне ограничения по кратности уровня зарплаты руководителя (в государственных и муниципальных структурах) к уровню зарплаты работников;

— активизировать деятельность научно-исследовательских институтов в целях возможности получения организациями и предприятиями помощи в решении производственных, технологических и конструкторских проблем и переориентация экономики на путь высокотехнологического развития;

— включать в структуру предприятий собственные конструкторские отделы и лаборатории в целях реализации задач инновационного развития организации;

— восстановить и модернизировать кирпичный завод в г. Великие Луки, что даст возможность получить дополнительные рабочие места и пополнить бюджет области налогами.

При разработке программы в сфере культуры предлагается:

— использовать такие объекты как усадьба С.Ковалевской в качестве площадки для проведения математических олимпиад, шахматных турниров и пр.;

— оборудовать санитарные остановки с указателями на путях следования туристов по брендовым маршрутам. Туристские маршруты – один из основных видов обслуживания, предоставляемых туристам в Псковской области;

— брендировать товары народного творчества с отчислением процентов на поддержание объектов;

— повысить доступность культурно-массовых мероприятий путём снижения стоимости билетов на данные мероприятия (кино, театр, ГПКиО); выделять финансовые средства на недоимку с продажи билетов;

— выявить реальные интересы и потребности в культурном отдыхе молодёжи в целях создания вариативных досуговых программ, формирования культурных ценностей и мировоззрения подрастающего поколения, развития самобытности и креативного потенциала;

— расширить сеть культурно-досуговых центров и досуговых клубов;

— предусмотреть создание детских передвижных театров;

— разработать программу мотивации волонтёров.

В связи с тем, что Псковская область в качестве главного «полезного ископаемого» имеет площадь территории и является потенциально аграрным регионом, то и поддержка, наряду с развитием промышленных кластеров и «свободных зон», должна оказываться в развитие индивидуальной инициативы в сельском хозяйстве. Предлагается по направлению «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:

— создать государственную структуру грантовой поддержки индивидуального фермерского хозяйства;

— законодательно оформить принцип «банкротства» для индивидуального сельского предпринимателя, как для общества с ограниченной ответственностью. При создании фермерского хозяйства чётко определяется перечень имущества и средств, относящихся к фермерскому хозяйству, а не «всем объемом имущества», как сейчас.