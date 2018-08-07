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Общество

Облсовпроф направил Михаилу Ведерникову предложения участников съезда профсоюзной молодежи по реализации майского указа президента

07.08.2018 12:08|ПсковКомментариев: 0

Псковский областной совет профсоюзов направил в адрес врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова обобщенные предложения участников Первого регионального  съезда профсоюзной молодёжи  «ПрофВыбор-2018» в приоритетные программы, определенные указом  президента  РФ Владимира   Путина  от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Напомним, что в соответствии с национальными  целями, определёнными указом, президент поручил правительству РФ  разработать совместно с органами государственной власти субъектов РФ национальные проекты (программы) по 12 основным направлениям.

Псковский облсовпроф  обобщил все полученные в ходе работы  Съезда пожелания  молодых профсоюзных активистов  и предлагает учесть их при разработке национальных проектов.

Отметим, что предметом самого пристального внимания профсоюзной молодежи стала демографическая ситуация в регионе. На Съезде были предложены мероприятия, реализация которых, с точки зрения молодого поколения, необходима для решения проблемы. По направлению «Демография» в целях увеличения рождаемости детей, создания условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни предлагается:

— увеличить размер ежемесячных детских пособий при рождении ребёнка до величины  прожиточного минимума или увеличить  срок поддержки матери пособием по уходу за ребенком до 3-х лет;

—  предусмотреть строительство фонда государственных общежитий бюджетного типа с однокомнатными квартирами под социальный найм  для молодых  семей с  малолетними детьми;  развитие сети детских дошкольных учреждений и обеспечение их доступности; развитие государственных региональных центров планирования семьи;

— пропагандировать отрицательный эффект абортов и разработать  государственную программу для лиц, оказавшихся  в сложных жизненных ситуациях,  по поддержке сохранения и рождения детей; 

— создать Фонд конкурсной поддержки региональных, местных и гражданских инициатив в области развития здорового образа жизни;

— рекламировать здоровый образ жизни посредством телевидения, театра и кинематографии;

— разработать государственные программы по материальной  поддержке внутрироссийского туризма и отдыха, в том числе и краткосрочного в пределах выходных дней;

— обустраивать на предприятиях комнаты отдыха и реабилитации для работников;

— развивать сеть государственных (бесплатных) спортивных секций для детей;

— субсидировать работающему населению платные занятия спортом: установить налоговый вычет по НДФЛ при осуществлении расходов на занятия физкультурой и спортом.

В целях снижения показателей смертности населения, ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечения доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,  предлагается по направлению «Здравоохранение»:

— увеличить объем оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи, включенных в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам;

— обеспечить доступность неотложной и специализированной помощи жителям отдаленных территорий в регионах;

—  осуществлять анализы на онкомаркеры в составе диспансеризации;

— повышать качество продуктов питания и вести строгий контроль государства за качеством продуктов, выпускаемых по ТУ, чтобы обеспечить гарантированную безопасность продуктов питания со стороны государства;

— обеспечить увеличение  численности врачей, в т.ч. детских врачей-специалистов;

— обеспечить проведение мероприятий по нормированию труда медицинского персонала;

— обеспечить массовую  подготовку кадров по эксплуатации медицинской техники  в медицинских организациях;

—  предусмотреть создание телеконсультационной медицинской помощи;

— сохранить после 2018 г. уровень оплаты труда врачей не менее 200 % от средней зарплаты по экономике региона, среднего медицинского персонала — 100% и обеспечить его строгую  увязку с интенсивностью и качеством выполняемой ими работы.

На состояние здоровья нации и увеличение продолжительности жизни в настоящее время значительное влияние оказывает экологическая ситуация в регионе. Предложения, внесенные по направлению «Экология»:

—  установить собственников всех бесхозяйных инженерных коммуникаций (в настоящее время имеется целый ряд инженерных сооружений, не имеющих собственника);

— усилить государственный контроль за лесовосстановлением после вырубки;

— разработать программы по обновлению зеленого фонда городов и населенных пунктов;

— совершенствовать государственные программы по обращению с отходами, развитие и внедрение новых технологий, выделение точечного  финансирования на данные проекты в регионах;

—  выделять государственные средства на очистку водоемов;

—  разработать государственную программу по борьбе с борщевиком;

— усилить законодательную базу государственного контроля за использованием сельскохозяйственных земель. Значительные государственные вложения в мелиорацию земель в настоящее время — просто «выброшенные» деньги,  поскольку  значительные земельные угодья, в т.ч. в Псковской области, не имеют должного использования, зарастают сорной растительностью. Весной это приводит к массовым пожарам из-за пала травы. В муниципалитетах и волостях нет соответствующей техники для обработки этой земли.

— создание машинотракторных станций, как в 60-х годах XX века.

В целях обеспечения конкурентоспособности российского образования, воспитания гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций предлагается по направлению «Образование»:

—   разработать отраслевую стратегию развития образования;

— создать дополнительные места в дошкольных образовательных учреждениях для детей младше трех лет. В случае непредоставления места в детском саду предусмотреть выплату денежной компенсации одному из родителей; при предоставлении мест в детском саду максимально учитывать пожелания родителей;

— расширить  сеть детских технопарков типа «Кванториум»;

— внедрить на уровне основного общего и среднего образования  новые методы обучения и воспитания: чат-занятия, виртуальные экскурсии, лекции-визуализации, дистанционное модульное обучение (мониторинг проблемных зон, составление учебных модулей, модульное, + итоговое тестирование), вебинары, электронные консультации и конференции и пр.;

— организовывать  и  проводить форумы, круглые столы  по теме «Молодость и опыт» в целях развития наставничества;

— предусмотреть проведение прикладных практик в школе по будущей специальности (профориентация)  в целях формирования понимания учащимися особенностей своей будущей профессии;

— организовывать и  проводить для молодых специалистов, отработавших 1-2 года в учебных заведениях,  конкурс «Дебют»;

— разработать бесплатный  комплекс культурно-досуговых мероприятий для школьников. Для всестороннего развития личности наряду с образованием особую роль играет содержательно насыщенный отдых и досуг ребенка;

— проводить недели науки в ВУЗах с привлечением иностранных лекторов и специалистов и научных сотрудников из ВУЗов других регионов.

 В части создания механизма прямого участия граждан в формировании городской среды, увеличения доли граждан, принимающих участие в решении развития городской среды, обеспечения устойчивого сокращения не пригодного для проживания жилого фонда, обеспечения эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства по направлению «Жильё и городская среда» предлагается:

— предоставлять жилищные сертификаты  для работников (специалистов) государственных и муниципальных организаций (как у военнослужащих);

—  внести изменения в региональную программу «Молодая семья» в связи с изменением классификации возрастов Всемирной Организацией Здравоохранения: считать молодёжью людей в возрасте от 18 до 44 лет;

  — проводить обязательные публичные обсуждения всех вопросов, связанных с благоустройством, реконструкцией и застройкой территорий. В обсуждении должны принять участие не менее 10 % взрослого населения территории, непосредственно задействованного в возникшем вопросе;

—  провести полную  инвентаризацию ветхого жилья с составлением графика  и соблюдением сроков расселения. Предусмотреть  участие в работе инвентаризационных комиссий представителей общественности;

—  при вырубке зелёных насаждений для освобождения территорий под застройку, организацию парковочных  мест получать согласие граждан,  проживающих на прилегающей территории, на проведение такой вырубки;

— при застройке территории предусматривать дополнительные площади  под парковку транспорта жильцов данного дома.

В целях реализации национальной программы в сфере повышения производительности труда  и поддержки занятости  по направлению   «Повышение производительности труда и поддержка занятости» предлагается:

— разработать государственную  программу подбора и подготовки кадров (на примере зарубежного опыта), в которой должны быть заложены параметры раннего (школа) диагностического тестирования с целью выявления склонностей, психологической направленности, психофизических возможностей человека, для включения его в общегосударственную систему кадрового отбора;

— создать условия для повышения уровня квалификации работающих специалистов (организация удалённого обучения, повышение квалификации без отрыва от производства — как элементы системы подготовки управленческих кадров, направленной на обучение основам управления организацией в целях повышения производительности труда, в том числе посредством использования цифровых технологий  и платформенных решений);

— разработать государственную программу грантовой поддержки прохождения образовательных программ повышения квалификации;

— разработать систему эффективного подбора производственной практики и стажировки (возможно, через службу занятости). Закрепить за учебными заведениями профильные предприятия и организации  для прохождения студентами производственной практики, что даст возможность по окончании учебного заведения  получить рабочие места  и будет мотивировать студентов в будущем оставаться жить в регионе. Применение системы наставничества;

—  проводить   анализ  в целях  выявления непроизводительных рабочих мест и резервов эффективного  использования  фонда  рабочего  времени  персоналом  предприятия. Анализ проводит специально созданная комиссия, в состав которой входит  член профсоюзного комитета либо иного представительного органа работников организации;

— восстановить  в стране единый подход к установлению тарифов за равный труд в регионах (даже при сохранении региональных доплат, базовый квалификационный тариф должен быть одинаков);

— установить на государственном уровне ограничения по кратности уровня зарплаты руководителя (в государственных и муниципальных структурах) к уровню зарплаты работников;

—  активизировать деятельность научно-исследовательских институтов в целях возможности получения организациями и предприятиями помощи в решении производственных, технологических и конструкторских проблем и переориентация  экономики на путь высокотехнологического  развития;

— включать в структуру предприятий собственные конструкторские отделы  и  лаборатории в целях  реализации задач инновационного развития организации;

— восстановить и модернизировать кирпичный завод в г. Великие Луки, что даст возможность получить дополнительные рабочие места и пополнить бюджет области налогами.

При разработке  программы в сфере  культуры предлагается:

— использовать такие объекты как усадьба С.Ковалевской  в качестве  площадки  для проведения математических олимпиад, шахматных турниров и пр.;

— оборудовать санитарные остановки с указателями на путях следования туристов по брендовым  маршрутам. Туристские маршруты – один из основных видов обслуживания, предоставляемых туристам в Псковской области;

— брендировать товары народного творчества  с отчислением процентов на поддержание объектов;

— повысить доступность культурно-массовых мероприятий путём снижения  стоимости билетов на данные мероприятия (кино, театр, ГПКиО); выделять финансовые средства на недоимку  с продажи билетов;

— выявить реальные интересы и потребности в культурном отдыхе молодёжи в целях  создания вариативных досуговых программ, формирования культурных ценностей и мировоззрения подрастающего поколения, развития самобытности и креативного потенциала;

— расширить сеть культурно-досуговых центров и  досуговых клубов;

— предусмотреть создание детских передвижных театров;

— разработать программу мотивации волонтёров.

В связи с тем, что Псковская область в качестве главного «полезного ископаемого» имеет площадь территории и является потенциально аграрным регионом, то и поддержка, наряду с развитием промышленных кластеров и «свободных зон», должна оказываться в развитие индивидуальной инициативы в сельском хозяйстве. Предлагается по направлению «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:

— создать  государственную  структуру  грантовой поддержки индивидуального фермерского хозяйства;

— законодательно оформить  принцип «банкротства» для индивидуального сельского предпринимателя, как для общества с ограниченной ответственностью.  При создании фермерского хозяйства чётко определяется перечень имущества и средств, относящихся к фермерскому хозяйству, а не «всем объемом имущества», как сейчас.

Теги: #профсоюзы #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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