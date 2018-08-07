Общество

Тренировки от «Планка Фитнес», мастер-класс от короля Afro Dance, интенсивы от «Без Предела»: полная программа фестиваля «ДА!FEST» в Пскове

11 августа в Пскове в центре отдыха «Раздолье» (Зональное шоссе, 48) пройдет фестиваль активного семейного отдыха «ДА!FEST». В этот день с 12:00 до 17:00 будут организованы тренировки на свежем воздухе от клуба «Планка Фитнес», спортивные и образовательные программы для детей с двух лет, мастер-классы по социальным танцам, в том числе от известного педагога по Afro Dance William Jmawilo, а также розыгрыши и другие развлечения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе спортивно-развлекательного парка «Простория».

Старт фестивалю будет дан в 12.00.

«ДА!FEST» – это отличная возможность вместе с родными, близкими или друзьями провести выходной с пользой для здоровья, а также получить новые яркие и приятные впечатления. Здесь каждый найдет себе занятия по душе», - отметили организаторы фестиваля.

Полная программа мероприятия:

Детская программа:

Беседка №1

12:00-13:00, 14:00-15:00 Мастер-класс «Программирование в Скретч», 9+

13:00-14:00, 15:00-16:00 Мастер-класс «Изобретения и технологии», 9+

Беседка №2

12:00-13:00, 14:00-15:00 Мастер-класс «Создание видеоигры: анимация персонажа», 12+

13:00-14:00, 15:00-16:00 Мастер-класс «Рисование и моделирование 3D ручкой», 7+

Беседка №3

12:00-13:00, 15:00-16:00 Мастер-класс «Робототехника», 9+

13:00-14:00 Мастер-класс «Кубик Рубик», 7+

14:00-15:00 Мастер-класс «Конструирование», 7+

Беседка №4

12:00-13:00, 13:00-14:00 Мастер-класс «Электроника», 7+

14:00-15:00 Мастер-класс «Lego Wedo», 6+

15:00-16:00 Мастер-класс «Пайка», 9+

Беседка №5

12.00-13:00, 13:00-14:00, 14:00-15:00 «Дизайн и иллюстрации», 10+

15.00-17:55 Мастер-класс «Удивительная микроскопия», 10+

*в рамках фестиваля пройдут как бесплатные, так и платные мастер-классы - от 100 рублей.



Тренировки от «Планка Фитнес»

12:30 - 13:15 Planka Party

13:10 - 13:45 HIIT

13:45 - 14:40 Planka Pilates

14:45 - 15:40 Функциональная тренировка

15:45 - 16:45 Planka Balance

Тренировки от Центра доктора Бубновского

12:30 - 13:25 Партерная гимнастика для детей

13:30 - 14:25 Партерная гимнастика для взрослых

Танцевальная программа от PARA*DOIS

14:30 - Мастер-класс по сальсе for Ladies от Хван Ирины

15:00 - Мастер-класс по афро-хаусу от William Jmawilo

15:30 - Мастер-класс по бачате от Лебедева Ивана и Хван Ирины

16.00 - Мастер-класс по Dance Hall от William Jmawilo

Также в рамках фестиваля пройдут соревнования по настольному теннису и стритболу, соревнования по мини-квесту, показательные выступления спортсменов СРП «Простория», а также развлекательная программа от ведущего Александра Робина. Весь день будет работать скалодром, аттракционы виртуальной реальности, все желающие смогут принять участие к квесте «Шерлок».

Отметим, что в этот день все участники фестиваля смогут познакомиться с многообразием программ по дополнительному и школьному образованию центра науки и спорта «Без предела», а также купить со скидками мастер-классы и понравившиеся годовые курсы.

«ДА! FEST» завершится open-air от команды MIDOOZA.

Встречаемся в «Раздолье» - Зональное шоссе, 48.

Заряди себя и свое лето на фестивале «ДА! FEST!»

Подробности в группе фестиваля, а также по телефонам: 797-097 и 797-107.