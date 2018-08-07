Тренировки от «Планка Фитнес», мастер-класс от короля Afro Dance, интенсивы от «Без Предела»: полная программа фестиваля «ДА!FEST» в Пскове

11 августа в Пскове в центре отдыха «Раздолье» (Зональное шоссе, 48) пройдет фестиваль активного семейного отдыха «ДА!FEST». В этот день с 12:00 до 17:00 будут организованы тренировки на свежем воздухе от клуба «Планка Фитнес», спортивные и образовательные программы для детей с двух лет, мастер-классы по социальным танцам, в том числе от известного педагога по Afro Dance William Jmawilo, а также розыгрыши и другие развлечения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе спортивно-развлекательного парка «Простория».
Детская программа:
Беседка №1
12:00-13:00, 14:00-15:00 Мастер-класс «Программирование в Скретч», 9+
13:00-14:00, 15:00-16:00 Мастер-класс «Изобретения и технологии», 9+
Беседка №2
12:00-13:00, 14:00-15:00 Мастер-класс «Создание видеоигры: анимация персонажа», 12+
13:00-14:00, 15:00-16:00 Мастер-класс «Рисование и моделирование 3D ручкой», 7+
Беседка №3
12:00-13:00, 15:00-16:00 Мастер-класс «Робототехника», 9+
13:00-14:00 Мастер-класс «Кубик Рубик», 7+
14:00-15:00 Мастер-класс «Конструирование», 7+
Беседка №4
12:00-13:00, 13:00-14:00 Мастер-класс «Электроника», 7+
14:00-15:00 Мастер-класс «Lego Wedo», 6+
15:00-16:00 Мастер-класс «Пайка», 9+
Беседка №5
12.00-13:00, 13:00-14:00, 14:00-15:00 «Дизайн и иллюстрации», 10+
15.00-17:55 Мастер-класс «Удивительная микроскопия», 10+
*в рамках фестиваля пройдут как бесплатные, так и платные мастер-классы - от 100 рублей.
Тренировки от «Планка Фитнес»
12:30 - 13:15 Planka Party
13:10 - 13:45 HIIT
13:45 - 14:40 Planka Pilates
14:45 - 15:40 Функциональная тренировка
15:45 - 16:45 Planka Balance
Тренировки от Центра доктора Бубновского
12:30 - 13:25 Партерная гимнастика для детей
13:30 - 14:25 Партерная гимнастика для взрослых
Танцевальная программа от PARA*DOIS
14:30 - Мастер-класс по сальсе for Ladies от Хван Ирины
15:00 - Мастер-класс по афро-хаусу от William Jmawilo
15:30 - Мастер-класс по бачате от Лебедева Ивана и Хван Ирины
16.00 - Мастер-класс по Dance Hall от William Jmawilo
Также в рамках фестиваля пройдут соревнования по настольному теннису и стритболу, соревнования по мини-квесту, показательные выступления спортсменов СРП «Простория», а также развлекательная программа от ведущего Александра Робина. Весь день будет работать скалодром, аттракционы виртуальной реальности, все желающие смогут принять участие к квесте «Шерлок».
Отметим, что в этот день все участники фестиваля смогут познакомиться с многообразием программ по дополнительному и школьному образованию центра науки и спорта «Без предела», а также купить со скидками мастер-классы и понравившиеся годовые курсы.
«ДА! FEST» завершится open-air от команды MIDOOZA.
Встречаемся в «Раздолье» - Зональное шоссе, 48.
Подробности в группе фестиваля, а также по телефонам: 797-097 и 797-107.