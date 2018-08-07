Общество

Руководителю швейной фабрики предлагают самую высокую зарплату в Псковской области в августе

Аналитики HeadHunter по Северо-Западу проанализировали 1561 вакансию, созданную на портале hh.ru работодателями в Псковской области с 1 по 31 июля 2018 года, и подвели итоги прошедшего месяца на рынке труда, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Hh.ru.



Компании из Псковской области продемонстрировали свою заинтересованность, прежде всего, в работниках из профобластей «Рабочий персонал» (32% в общей структуре рынка вакансий в регионе), «Продажи» (26%) и «Производство» (19%). Также высок спрос на специалистов из сфер «Строительство, недвижимость» (15%), «Административный персонал» (8%), «Банки, инвестиции, лизинг» и «Начало карьеры, студенты» (по 8%), «Транспорт, логистика» и «Информационные технологии, интернет, телеком» (по 6%).



Активнее других ищут новых сотрудников работодатели из отраслей «Розничная торговля» (14% от всех компаний, которые размещали вакансии в июле), «Финансовый сектор» (6%) и «Информационные технологии, интернет, телеком» (5%).



Есть профобласти, где сохраняется высокая конкуренция за рабочие места даже в летний период. Это «Государственная служба, НКО» (10,0%), «Искусство, развлечения, масс-медиа» (9,2%), «Высший менеджмент» (7,5%).

Легче найти работу в Псковской области представителям профобластей «Консультирование», «Строительство, недвижимость», «Страхование», «Рабочий персонал», «Медицина, фармацевтика», «Домашний персонал», «Банки, инвестиции, лизинг», «Инсталляция и сервис», «Производство», поскольку у работодателей специалисты из этих сфер в дефиците.



В начале августа текущего года на самую высокую оплату труда – от 120 тыс. рублей – может рассчитывать руководитель швейной фабрики.



Минимальная предлагаемая в вакансиях на hh.ru зарплата в июле в Псковской области составила 14 тыс. рублей, максимальная – 90 тыс. рублей.



В среднем кандидаты рассчитывают на 25 тыс. рублей, по данным из резюме.

Топ-5 актуальных вакансий с самой большой зарплатой в Псковской области в августе*:

Должность Отрасль Размер предлагаемой заработной платы Старший региональный представитель Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника От 80 000 руб. Региональный представитель Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие От 40 000 до 150 000 руб. Инженер по реконструкции и запуску Розничная торговля От 70 000 руб. Руководитель предприятия Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие От 40 000 до 100 000 руб. Автоэлектрик-диагност Автомобильный бизнес От 45 000 до 70 000 руб.