Общество

Пешеходный переход могут обустроить у дома № 26 на ул. Л. Толстого

6 августа состоялся контрольный выезд на округ №3 депутата Псковской городской Думы Елены Маницкой. В нем приняли участие глава Пскова Иван Цецерский, заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова, заместитель начальника управления городского хозяйства Дмитрий Таратынов, сотрудники структурных подразделений администрации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, первым пунктом выезда стала встреча с жителями на улице Николая Васильева. Темой разговора стало обсуждение ремонта дворовой территории дома №71-б и организация спортивной площадки. Участники выезда предложили жителям подготовить пакет документов для участия в программе «Городская среда», оформив заявку на реконструкцию общественной территории. Дмитрий Таратынов пояснил, что это один из оптимальных вариантов для решения поднятых жителями вопросов.

Жители дома №88 по улице Николая Васильева обратились к Елене Маницкой с вопросом по устройству тротуаров и ремонту наружной канализации и ремонту труб печного отопления. Участники контрольного выезда осмотрели состояние асфальтового покрытия, управлению городского хозяйства дано поручение взять на контроль замечания жителей, которые они направили депутату городской Думы по поводу качества асфальтирования.

В ходе встречи с жителями улицы Трохиной обсуждался вопрос по установке искусственных неровностей для снижения скорости транспорта. Также местные жители пожаловались, что по улице сложно передвигаться с детскими колясками, и особенно в дождливую и снежную погоду. УГХ города дано поручение расчистить существующий, но заросший кустарниками и травой, тротуар. По вопросу ограничения скорости транспорта есть положительное решение Комиссии по безопасности дорожного движения. Его исполнение взято на контроль.

На улице Льва Толстого участники выезда осмотрели разрушающееся асфальтовое покрытие в районе дома № 26, обсудили возможность обустройства пешеходного перехода. Жители улицы Хвойная обратились с проблемой отведения дренажных вод. Управлению городского хозяйства дано поручение проработать вопрос расчистки дренажной канавы с привлечением муниципальной организации.