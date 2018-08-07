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До плюс 28 градусов поднимется столбик термометра в среду в Псковской области

Ксанф, выпей море, или Легко ли убирать Псков?

Ксанф, выпей море, или Легко ли убирать Псков?

Общество

До плюс 28 градусов поднимется столбик термометра в среду в Псковской области

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По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 8 августа на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 3-8 м/сек. Температура по области: ночью +7…+12 градусов С, днем +23…+28 градусов С. Атмосферное давление низкое. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме. Радиационный фон 0,09-0,14 мкЗв/ч. Ухудшение РХБ обстановки не прогнозируется.