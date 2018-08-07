Общество

Освящение поклонного креста в память о порховском новомученике Пантелеймоне состоится 9 августа

9 августа православные отмечают память святого священномученика Пантелеймона Богоявленского, пресвитера Порховского.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, отец Пантелеймон в начале XX века служил священником в главном соборе города Порхова - Свято-Троицком (сейчас на этом месте располагается здание Центра детского творчества). За годы своего служения он приобрел большой авторитет у прихожан и городской общественности. Обладая даром проповеди, отец Пантелеймон боролся словом с революционной пропагандой, защищал веру и христианские добродетели.

Весной 1918 года большевики расстреляли священника Пантелеймона без суда и следствия. В 2003 году он был причислен к лику святых.

В этом году исполнится 100 лет со времени гибели порховского новомученика. К этой дате порховское духовенство решило установить поклонный крест в память об отце Пантелеймоне.

Крест будет возведен напротив Центра детского творчества, рядом с уже установленной там звонницей.

9 августа в 12.00 состоится освящение поклонного креста в память о святом Пантелеймоне.