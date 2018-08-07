Контроль. Псков. Реалити  

Псковские власти продолжают выезжать на объекты городской инфраструктуры, которые ремонтируются за счет бюджетных средств. 7 августа глава Пскова Иван Цецерский в сопровождении чиновников городской администрации проинспектировал работы в разных точках областного центра - от Шабанов до Запсковья. Под прицел градоначальника попали и проблемные вопросы, активно поднимаемые псковичами в социальных сетях.
Первым пунктом объезда стала сточная канава в Шабанах. Сейчас на объекте по многочисленным заявкам местных жителей ведется активная работа по расчистке русла. Как пояснил руководитель МКУ «Специализированная служба» Сергей Федоров, частный сектор находится ниже уровня дороги, а существующая канава не обеспечивала водоотведение, из-за чего весной и осенью участки подтапливались.
На настоящий момент расчищено порядка 400 метров канавы, коммунальщики вынуждены были практически заново прокапывать русло, вырубать деревья и очищать территорию от бытового мусора, который местные жители без зазрения совести складировали в канаву.
«Конечно, сейчас мы приведем канаву в состояние, близкое к идеальному, но вопрос – надолго ли? Хочется обратиться к жителям с простой человеческой просьбой - не превращать место, где они живут, в свалку», - отметил Сергей Федоров.
«Да, чужие здесь не бросают», - сказал глава Пскова Иван Цецерский, подчеркнув, что на совести жителей частного сектора останется дальнейшее функционирование приведенной в порядок канавы.
Пользователь Фейсбука, написавший жалобу в известное горожанам сообщество «Контроль. Псков», стал инициатором выезда на следующий объект – ремонт дорожного покрытия на ул. Кузнецкой напротив Ботанического сада. Небрежность выполненных работ на месте оценил Иван Цецерский. В глаза градоначальника бросился кривой асфальт и отсутствие газона.
«А что тут все кривое, это нормально?» - обратился он к заместителю главы администрации Пскова - начальнику управления городского хозяйства Алексею Захарову. «Все в допустимых пределах, но можем выровнять», - пообещал он. Что касается газона, то по какой-то причине работы по «зеленке» не вошли в техзадание. С исчезновением газона из контракта Алексей Захаров обещал разобраться. Кроме того, он заявил, что работы у подрядчика в лице ООО «Жилтрест Плюс» еще не приняты, поэтому возмущаться в социальных сетях рано. «Я сам читаю Инстаграмы, все замечания учитываются, но объект еще не сдан», - отметил начальник УГХ. Иван Цецерский в свою очередь отметил, что участок находится под особым контролем и у общественности, и у него лично. «Если не доделаете нормально, конечно, люди будут возмущаться», - предупредил он.
Опасные грибы и животные из Ботанического сада убраны, в этом также убедились контролеры. Еще на прошлой неделе в социальных сетях псковичка написала, что одна из деревянных фигурок упала на ребенка. Как выяснили позже журналисты портала ЦДИ, далеко не все малые архитектурные формы на данном участке безопасны, некоторые – падают даже от прикосновений небольшой силы.
Как сообщил Алексей Захаров, городские службы выехали на место и демонтировали опасные конструкции. «Мы постоянно мониторим социальные сети и незамедлительно реагируем. Если вопрос можно решить без выделения средств из бюджета – выполняем работы сразу же, если нужны деньги – принимаем в план. Только на наказах избирателей ведется наша работа», - сказал он.
Участники объезда поднялись к мемориальному комплексу «Памятник партизанам», где возможно вновь появится небольшой фонтан. По словам начальника УГХ, такие просьбы псковичи озвучивали неоднократно. Разработка технической документации будет поручена управлению по градостроительной деятельности.
Масштабные работы в рамках туркластера «Псковский» на ул. Свердлова задели одну из главных дорожных артерий Пскова – Октябрьский проспект. Предполагалось, что автомобилистам придется двигаться с ограничениями с конца июля до 25 августа, однако подрядчик успевает раньше. Глава УГХ обрадовал псковичей – уже на следующей неделе движение будет открыто. Чуть позже водителям придется потерпеть еще раз, но уже на более короткий срок - когда на участке будет укладываться асфальт.
Завершился объезд на Запсковье – детский сад №43 «Улыбка» на ул. Звездной, 10 давно страдал от подтоплений из-за непрочищенной ливневой канализации. На сегодня комплексная прочистка системы работниками «Специализированной службы» завершается.
«Мы очень рады, что власти помогли нам решить давно назревшую проблему. Стараниями городских служб работа проведена очень грамотно и добросовестно. 1 сентября дети придут совершенно на другую территорию», - рассказала заведующая детским садом Татьяна Семенова.
Внепланово участники контрольного выезда посетили еще один объект – двор по ул. Звездной, 14, который ремонтируется в рамках партийного проекта «Формирование современной городской среды». По словам Алексея Захарова, «большой и красивый двор» с учетом пожеланий местных жителей появится до конца августа.
Илона Васильева