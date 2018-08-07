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Общество

Контроль. Псков. Реалити  

07.08.2018 16:46|ПсковКомментариев: 5

Псковские власти продолжают выезжать на объекты городской инфраструктуры, которые ремонтируются за счет бюджетных средств. 7 августа глава Пскова Иван Цецерский в сопровождении чиновников городской администрации проинспектировал работы в разных точках областного центра - от Шабанов до Запсковья. Под прицел градоначальника попали  и проблемные вопросы, активно поднимаемые псковичами в социальных сетях.

Первым пунктом объезда стала сточная канава в Шабанах. Сейчас на объекте по многочисленным заявкам местных жителей ведется активная работа по расчистке русла. Как пояснил руководитель МКУ «Специализированная служба» Сергей Федоров, частный сектор находится ниже уровня дороги, а существующая канава не обеспечивала водоотведение, из-за чего весной и осенью участки подтапливались.

На настоящий момент расчищено порядка 400 метров канавы, коммунальщики вынуждены были практически заново прокапывать русло, вырубать деревья и очищать территорию от бытового мусора, который местные жители без зазрения совести складировали в канаву.

«Конечно, сейчас мы приведем канаву в состояние, близкое к идеальному, но вопрос – надолго ли? Хочется обратиться к жителям с простой человеческой просьбой - не превращать место, где они живут, в свалку», - отметил Сергей Федоров.

«Да, чужие здесь не бросают», - сказал глава Пскова Иван Цецерский, подчеркнув, что на совести жителей частного сектора останется дальнейшее функционирование приведенной в порядок канавы.

Пользователь  Фейсбука, написавший жалобу в известное горожанам сообщество «Контроль. Псков», стал инициатором выезда на следующий объект – ремонт дорожного покрытия на ул. Кузнецкой напротив Ботанического сада. Небрежность выполненных работ на месте оценил Иван Цецерский. В глаза градоначальника бросился кривой асфальт и отсутствие газона.

«А что тут все кривое, это нормально?» - обратился он к заместителю главы администрации Пскова - начальнику управления городского хозяйства Алексею Захарову. «Все в допустимых пределах, но можем выровнять», - пообещал он. Что касается газона, то по какой-то причине работы по «зеленке» не вошли в техзадание. С исчезновением газона из контракта Алексей Захаров обещал разобраться. Кроме того, он заявил, что работы у подрядчика в лице ООО «Жилтрест Плюс» еще не приняты, поэтому возмущаться в социальных сетях рано. «Я сам читаю Инстаграмы, все замечания учитываются, но объект еще не сдан», - отметил начальник УГХ. Иван Цецерский в свою очередь отметил, что участок находится под особым контролем и у общественности, и у него лично. «Если не доделаете нормально, конечно, люди будут возмущаться», - предупредил он.

Опасные грибы и животные из Ботанического сада убраны, в этом также убедились контролеры. Еще на прошлой неделе в социальных сетях псковичка написала, что одна из деревянных фигурок упала на ребенка. Как выяснили позже журналисты портала ЦДИ, далеко не все малые архитектурные формы на данном участке безопасны, некоторые – падают даже от прикосновений небольшой силы.

Как сообщил Алексей Захаров, городские службы выехали на место и демонтировали опасные конструкции. «Мы постоянно мониторим социальные сети и незамедлительно реагируем. Если вопрос можно решить без выделения средств из бюджета – выполняем работы сразу же, если нужны деньги – принимаем в план. Только на наказах избирателей ведется наша работа», - сказал он.

Участники объезда поднялись к мемориальному комплексу «Памятник партизанам», где возможно вновь появится небольшой фонтан. По словам начальника УГХ, такие просьбы псковичи озвучивали неоднократно. Разработка технической документации будет поручена управлению по градостроительной деятельности.

Масштабные работы в рамках туркластера «Псковский» на ул. Свердлова задели одну из главных дорожных артерий Пскова – Октябрьский проспект. Предполагалось, что автомобилистам придется двигаться с ограничениями с конца июля до 25 августа, однако подрядчик успевает раньше. Глава УГХ обрадовал псковичей – уже на следующей неделе движение будет открыто. Чуть позже водителям придется потерпеть еще раз, но уже на более короткий срок - когда на участке будет укладываться асфальт.

Транспортного коллапса не произошло, за что Алексей Захаров поблагодарил и подрядчиков, и понимающих автовладельцев.

Завершился объезд на Запсковье – детский сад №43 «Улыбка» на ул. Звездной, 10 давно страдал от подтоплений из-за непрочищенной ливневой канализации. На сегодня комплексная прочистка системы работниками «Специализированной службы» завершается.

«Мы очень рады, что власти помогли нам решить давно назревшую проблему. Стараниями городских служб работа проведена очень грамотно и добросовестно. 1 сентября дети придут совершенно на другую территорию», - рассказала заведующая детским садом Татьяна Семенова.

Внепланово участники контрольного выезда посетили еще один объект – двор по ул. Звездной, 14, который ремонтируется в рамках партийного проекта «Формирование современной городской среды». По словам Алексея Захарова, «большой и красивый двор» с учетом пожеланий местных жителей появится до конца августа. 

«Сегодня мы побывали на тех объектах, на которых за счет бюджетных средств выполняется большой объем работ. Конечно, невозможно решить все проблемы жизнеобеспечения города. Мы основываемся на обращениях граждан и ставим во главу угла остроту проблем, делая все возможное в рамках наших бюджетных средств. Приятно, что подрядные организации достаточно качественно выполняют работы и реагируют на замечания. В адрес УГХ еще раз направили просьбу – ни в коем случае не принимать работы с недостатками», - подвел итоги выезда глава Пскова Иван Цецерский.  

Илона Васильева 

Источник: Псковская Лента Новостей
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