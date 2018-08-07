Общество

С начала года главный правовой инспектор труда Псковского облсовпрофа провела 12 проверок соблюдения трудового законодательства

С начала года главный правовой инспектор труда Псковского облсовпрофа Наталья Лепаловская провела 12 проверок соблюдения работодателями трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

По информации Натальи Лепаловской, по состоянию на 6 августа девять проверок состоялось в учреждениях здравоохранения, две - в государственном учреждении социального обслуживания, еще одна - в райпо.

В числе наиболее часто встречающихся нарушений со стороны работодателей можно отметить следующие: в трудовых договорах не указывалось условие труда на рабочем месте; работники не были ознакомлены под роспись с графиками отпусков и другими локальными нормативными актами (например, с Положением об оплате труда работников или с Положением о порядке установления размера и условий предоставления стимулирующих выплат работникам); графики сменности работы утверждались без учета мнения представительного органа; не соблюдались требования по оформлению книги учета движения трудовых книжек.

Среди других нарушений встречались нарушения сроков выплаты заработной платы, оплаты отпуска, окончательного расчета при увольнении, привлечение работников к выполнению работы по внутреннему совместительству с вредными и опасными условиями труда, когда их работа по основному месту относится к вредным и опасным условиям труда и др.

Все выявленные в ходе проверок нарушения были устранены работодателями в 7-дневный срок.