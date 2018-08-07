Общество

Иван Цецерский высоко оценил уровень подготовки школ Пскова к новому учебному году

Глава города Иван Цецерский высоко оценил уровень подготовки школ Пскова к новому учебному году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свое мнение на этот счет он высказал на общегородском совещании 7 августа.

Говоря о планах на август, он отметил, что в городе ведется подготовка школ и садов к 1 сентября. На 17 августа запланирован проезд по ряду школ в целях проверки их готовности к началу учебного года. Между тем, комиссионная приемка школ начнется с 13 августа. «Уже многое сделано за два месяца в плане подготовки школ, но на многое средств не хватает», - констатировал он.

«По чуть-чуть, но уверенно» в городе проводится благоустройство. На высоком уровне прошли мероприятия, посвященные Дню города, сообщил глава Пскова и поблагодарил силовой блок города за обеспечение безопасности в праздничные дни. «Праздник был организован на высоком уровне. Отзывы от горожан и гостей самые хорошие», - констатировал Иван Цецерский.

Говоря об итогах деятельности за июль, он также напомнил о принятых изменениях в бюджет Пскова, согласно которым выделено почти 700 млн рублей на реконструкцию стадиона «Машиностроитель», 500 млн на ремонт фасадов и придомовых территорий. «В эту пятницу состоится совещание, где детально будут обсуждены адреса домов, где будут отремонтированы фасады», - отметил глава Пскова.

«Мы получили финансирование не в самый лучший период года, когда лето уже завершается. Идет большая работа, чтобы финансирование перешло на следующий год», - заключил он.