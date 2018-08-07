Общество

Российская команда победила на третьем этапе конкурса «Десантный взвод» в Псковской области

Российские десантники уверенно лидируют по итогам трех этапов. В тройку лидеров по итогам жесткой конкурентной борьбы входят также команды из Белоруссии и Китая, разрыв по времени между которыми составляет считанные секунды, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

В понедельник на полигоне Струги Красные в рамках третьего этапа «крылатая пехота» десяти стран вступила в гонку преследования на боевых машинах. На гоночную трассу вышло 16 боевых машин десанта по 2 экипажа от каждой команды-участницы, показавшие лучшие результаты в индивидуальной гонке. Российские десантники успешно стартовали в первом заезде гонки, оба экипажа прошли трассу без штрафных кругов на высокой скорости, разгоняя своих «стальных коней» на отдельных участках трассы до 70 км в час. Гонка преследования на боевых машинах проводилась по замкнутому маршруту протяженностью около 6 километров, каждый экипаж проходил по два круга трассы со стрельбой и без.

Участие в международном конкурсе десантных подразделений «Десантный взвод» принимают более 400 военнослужащих из 10 стран мира: России, Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР. Команда состоит в среднем примерно из 40 человек вместе с главами делегаций, группами технической и тренерской поддержки. Представители Индии выступают на соревнованиях в качестве наблюдателей.

Международный конкурс десантных подразделений «Десантный взвод» проходит в рамках Армейских международных игр с 28 июля по 9 августа. Основные этапы соревнований проходят на полигонах Струги Красные и Завеличье в Псковской области. Значительную часть сборной России составляют военнослужащие 76-й дивизии, которая дислоцируется на территории региона.

IV Армейские международные игры продлятся с 28 июля по 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В 28 конкурсах принимают участие команды из 32 стран.