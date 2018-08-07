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Общество

Российская команда победила на третьем этапе конкурса «Десантный взвод» в Псковской области

07.08.2018 16:45|ПсковКомментариев: 0

Российские десантники уверенно лидируют по итогам трех этапов. В тройку лидеров по итогам жесткой конкурентной борьбы входят также команды из Белоруссии и Китая, разрыв по времени между которыми составляет считанные секунды, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

В понедельник на полигоне Струги Красные в рамках третьего этапа «крылатая пехота» десяти стран вступила в гонку преследования на боевых машинах. На гоночную трассу вышло 16 боевых машин десанта по 2 экипажа от каждой команды-участницы, показавшие лучшие результаты в индивидуальной гонке. Российские десантники успешно стартовали в первом заезде гонки, оба экипажа прошли трассу без штрафных кругов на высокой скорости, разгоняя своих «стальных коней» на отдельных участках трассы до 70 км в час. Гонка преследования на боевых машинах проводилась по замкнутому маршруту протяженностью около 6 километров, каждый экипаж проходил по два круга трассы со стрельбой и без.

Участие в международном конкурсе десантных подразделений «Десантный взвод» принимают более 400 военнослужащих из 10 стран мира: России, Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР. Команда состоит в среднем примерно из 40 человек вместе с главами делегаций, группами технической и тренерской поддержки. Представители Индии выступают на соревнованиях в качестве наблюдателей.

Международный конкурс десантных подразделений «Десантный взвод» проходит в рамках Армейских международных игр с 28 июля по 9 августа. Основные этапы соревнований проходят на полигонах Струги Красные и Завеличье в Псковской области. Значительную часть сборной России составляют военнослужащие 76-й дивизии, которая дислоцируется на территории региона.

IV Армейские международные игры продлятся с 28 июля по 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В 28 конкурсах принимают участие команды из 32 стран.

Теги: #ВДВ #десантники
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: «Десантный взвод» в Псковской области Российская команда победила на третьем этапе конкурса «Десантный взвод» в Псковской области На конкурсе «Десантный взвод» «крылатая пехота» десяти стран вступила в гонку преследования на боевых машинах Россия, Китай и Белоруссия лидируют на международных армейских играх «Десантный взвод» в Пскове На полигоне Завеличье проходит второй этап международного конкурса «Десантный взвод» Российские десантники стали самыми быстрыми в гонке на БМД на «Десантном взводе» в Стругах Красных Второй этап международного конкурса «Десантный взвод» прошел на полигоне в Стругах Красных. ФОТО Россия лидирует по итогам первого этапа международного конкурса «Десантный взвод» в Пскове Под Псковом стартовал первый этап международного конкурса «Десантный взвод» Показательные выступления военнослужащих прошли в рамках открытия «Десантного взвода» в Пскове Сергей Шойгу надеется, что «Десантный взвод» позволит выстроить конструктивный диалог между военными разных стран Участников конкурса «Десантный взвод» в Пскове поприветствовал Михаил Ведерников Армейские международные игры не уступают ведущим мировым спортивным первенствам - Андрей Сердюков В Пскове открылся международный конкурс «Десантный взвод» Открытие международного конкурса «Десантный взвод» состоится в субботу в 10.30 В Псковскую область прибыли все участники конкурса «Десантный взвод» Гоша Куценко даст концерт на открытии «Десантного взвода» 28 июля На полигоне под Псковом подняли национальные флаги Алжира, ЮАР и Китая Увеличено число автобусных маршрутов на международные соревнования «Десантный взвод» Дом ремесел открыл выставку в рамках проведения международного конкурса «Десантный взвод» На состязания «Десантный взвод» зрители смогут добраться на общественном транспорте В сборную России на международном конкурсе «Десантный взвод» вошли военнослужащие 76-й дивизии Конкурс «Десантный взвод» в Псковской области станет максимально доступным для зрителей Зрелищные состязания «Десантный взвод» с участием военнослужащих из 10 стран мира пройдут в Псковской области Псковичи смогут увидеть выступления военных со всего мира на конкурсе «Десантный взвод» Военные из ЮАР, Пакистана, Венесуэлы, Китая и ряда других стран прибудут в Псковскую область в июле Псковская область впервые примет масштабные международные соревнования «Десантный взвод»
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