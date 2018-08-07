В Тверской области прошел фестиваль «Нашествие». ФОТО

Программа второго дня «Главной сцены» была открыта группой «Анимация» и завершилась выступлением оркестра «Глобалис», а в воскресенье состоялось авиашоу.

Среди наиболее известных исполнителей и коллективов «Нашествия» в этом году - «Ленинград», который завершил концертную программу третьего дня, «Ария», «Княzz», «Северный флот», «Слот», «Пикник», «Наив», «Секрет», «Алиса», «Ундервуд», «Серьга», «Ногу свело», «Uma2rman», «Stigmata», «Гречка», «Jane Air», «Animal ДжаZ», «Нервы», Ольга Кормухина и Вадим Самойлов.

Отметим, что организатором фестиваля является радиостанция «НАШЕ радио». Псковичи могут послушать любимые хиты на частоте 103.0 FM.