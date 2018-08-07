Общество

Побывать на V мультипрофессиональной конференции «Территория права» в режиме онлайн смогут псковичи

Побывать на V мультипрофессиональной конференции «Территория права», не покидая города, смогут псковичи. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Ваш Консультант».

Конференция «Территория права» - это ежегодное событие для профессионалов в сферах бухгалтерского учета, налогообложения, трудового законодательства и права, которое проходит в Санкт-Петербурге. 15 ноября ООО «Центр правовой информации Консультант» и ООО «Ваш Консультант» при поддержке Центра профессионального развития «Аскон» организуют онлайн-трансляцию конференции в залах города Пскова. Таким образом, псковичи смогут побывать на конференции, не покидая города.

Семинары конференции будут вести авторитетные лекторы Москвы и Санкт-Петербурга:

Шаркаева Ольга Анатольевна - к. э. н., доцент, аттестованный консультант по налогам и сборам, член Палаты налоговых консультантов;

Куликов Алексей Александрович - эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению, управляющий партнер ООО «Агентство налоговых поверенных»;

Ширвиндт Андрей Михайлович - к. ю. н., доцент кафедры гражданского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, государственный советник юстиции 3-го класса;

Андреева Валентина Ивановна - к. и. н., профессор Российской академии правосудия при Верховном Суде РФ и Высшем Арбитражном Суде РФ.

Основные темы семинаров конференции:

Учет основных средств

Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности за 2018 год с учетом последних изменений законодательства РФ. Новации 2019 года

Наличные и безналичные расчеты - новости, актуальные для всех

Учетная политика организации на 2019 год: повышение рациональности бухгалтерского и налогового учетов, рекомендации по сложным вопросам применения действующего законодательства

Налоговые риски и безопасность

Заработная плата: сложные вопросы, контрольные моменты

Изменения трудового законодательства, проверки ГИТ. Сложные вопросы документирования трудовых отношений

Как провести специальную оценку условий труда (СОУТ)

Профессиональные стандарты. Новации законодательства

Договорное право: реформа Гражданского кодекса РФ и актуальные вопросы судебной практики.

Ознакомиться с полной программой можно на официальной странице мероприятия http://exlege.ru/lp/conf2018.

Каждый участник конференции сможет:

посетить интересующие семинары;

задать вопросы лекторам;

пообщаться с коллегами в залах трансляции;

получить актуальную информацию об изменениях законодательства.

Место проведения онлайн-трансляции конференции уточняйте при регистрации. Она уже началась.

Обратите внимание, что до 16 сентября действует самая выгодная цена - спешите купить билет заранее, количество мест ограничено.