Побывать на V мультипрофессиональной конференции «Территория права» в режиме онлайн смогут псковичи

Побывать на V мультипрофессиональной конференции «Территория права», не покидая города, смогут псковичи. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Ваш Консультант».
Конференция «Территория права» - это ежегодное событие для профессионалов в сферах бухгалтерского учета, налогообложения, трудового законодательства и права, которое проходит в Санкт-Петербурге. 15 ноября ООО «Центр правовой информации Консультант» и ООО «Ваш Консультант» при поддержке Центра профессионального развития «Аскон» организуют онлайн-трансляцию конференции в залах города Пскова. Таким образом, псковичи смогут побывать на конференции, не покидая города.
Семинары конференции будут вести авторитетные лекторы Москвы и Санкт-Петербурга:
- Шаркаева Ольга Анатольевна - к. э. н., доцент, аттестованный консультант по налогам и сборам, член Палаты налоговых консультантов;
- Куликов Алексей Александрович - эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению, управляющий партнер ООО «Агентство налоговых поверенных»;
- Ширвиндт Андрей Михайлович - к. ю. н., доцент кафедры гражданского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, государственный советник юстиции 3-го класса;
- Андреева Валентина Ивановна - к. и. н., профессор Российской академии правосудия при Верховном Суде РФ и Высшем Арбитражном Суде РФ.
Основные темы семинаров конференции:
- Учет основных средств
- Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности за 2018 год с учетом последних изменений законодательства РФ. Новации 2019 года
- Наличные и безналичные расчеты - новости, актуальные для всех
- Учетная политика организации на 2019 год: повышение рациональности бухгалтерского и налогового учетов, рекомендации по сложным вопросам применения действующего законодательства
- Налоговые риски и безопасность
- Заработная плата: сложные вопросы, контрольные моменты
- Изменения трудового законодательства, проверки ГИТ. Сложные вопросы документирования трудовых отношений
- Как провести специальную оценку условий труда (СОУТ)
- Профессиональные стандарты. Новации законодательства
- Договорное право: реформа Гражданского кодекса РФ и актуальные вопросы судебной практики.
Ознакомиться с полной программой можно на официальной странице мероприятия http://exlege.ru/lp/conf2018.
Каждый участник конференции сможет:
- посетить интересующие семинары;
- задать вопросы лекторам;
- пообщаться с коллегами в залах трансляции;
- получить актуальную информацию об изменениях законодательства.
Место проведения онлайн-трансляции конференции уточняйте при регистрации. Она уже началась.
Обратите внимание, что до 16 сентября действует самая выгодная цена - спешите купить билет заранее, количество мест ограничено.