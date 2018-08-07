Общество

Работа «Псковэлектросвара» приостановлена на два месяца из-за нарушений промышленной безопасности

Судебным приставом-исполнителем межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств приостановлена деятельность по эксплуатации сети газопотребления, находящейся в эксплуатации ЗАО «Псковэлектросвара» на срок 60 суток.

ЗАО «Псковэлектросвар» судом признан виновным в совершении административного правонарушения и привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ. В его действиях отдел промышленной безопасности по Псковской области Северо-Западного управления Ростехнадзора выявил нарушения обязательных норм и правил, требований промышленной безопасности по эксплуатации сети газопотребления.

Кроме того, были выявлены нарушения требований ФЗ № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» и многие другие нарушения.

Напомним, что административное приостановление деятельности применяется в случае угрозы жизни и здоровью людей. А выявленные нарушения у ЗАО «Псковэлектросвара» в случае продолжения ими эксплуатации сети газопотребления, создадут угрозу жизни и здоровью людей, причинят имущественный вред.

В связи с этим суд назначил наказание для ЗАО «Псковэлектросвар» в виде административного приостановления деятельности сети газопотребления на срок 60 суток.

Несколькими днями ранее за аналогичное нарушение требований промышленной безопасности судебными приставами Пскова была приостановлена деятельность по эксплуатации сети газопотребления другой псковской организации - «КерамзитПсков». Только с иным сроком приостановления деятельности - 90 суток.

Исполнение данных наказаний может быть досрочно прекращено в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для назначения наказания.