Общество

Более 16,5 тысяч пачек сигарет нашли в тайниках автомобиля псковские пограничники

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли очередную попытку незаконного вывоза за пределы Российской Федерации табачной продукции, сокрытой от пограничного и таможенного контроля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, сигареты обнаружили во время осмотра автомобиля марки «Фольксваген», за рулем которого следовал через государственную границу гражданин России 1982 года рождения. Осматривая салон автомобиля, пограничники обратили внимание на щель в обшивке потолка. При ближайшем рассмотрении луч фонарика высветил спрятанные внутри пачки сигарет, машину сразу же отправили на досмотр.

В ходе проведения досмотра выяснилось, что все транспортное средство переоборудовано в один большой тайник: табачную продукцию извлекли из приборной панели, из-под обшивки стен и потолка, из полостей дверей и пола. Общий объем выявленных сигарет превысил 16,5 тысяч пачек, по предварительной оценке примерная стоимость товара составляет не менее 665 тысяч рублей.

Выявленные табачные изделия изъяты для проведения дальнейших административно-процессуальных действий и принятия соответствующего правового решения.