Общество

Законодательная солянка: парад непопулярных мер

Накануне летних каникул российские парламентарии успели принять целый ворох законов, большинство из которых сами разработчики относят к «непопулярным мерам». Речь идет о новых способах повысить доходность бюджета за счет увеличения налогов и сборов, хотя, есть и кое-что полезное для населения.

Удар по НДС

Самым неприятным сюрпризом, без сомнения стало повышение на 2% одного из основных российских налогов. Официальные СМИ успокаивают - повышения коснуться только ставок в 18%. Ставку в 10%, которая применяется к продовольственным товарам, лекарствам, печатной периодике и детским товарам, решили не трогать.

То есть повышение коснется примерно половины потребительской корзины.

Пилюлю подсластили, оставив прежними взносы во внебюджетные фонды, например, во всеми любимый Пенсионный фонд - сохранили 22%, при том что с 2020 собирались увеличивать до 26%. Также введены кое-какие поблажки для сельхозпроизводителей и строителей автодорог. По мнению законотворцев, бизнес должен почувствовать облегчение от того, что налоги на фонд оплаты труда не повысятся, и немедленно начать повышать зарплаты. А уж работникам с выросшими зарплатами будет легче расплатиться за подорожавшие товары.

Логика отрезания куска одеяла снизу, для того, чтобы пришить сверху, конечно, может иметь место. Однако едва ли предприниматели будут мыслить так же, как чиновники - результат каждый может увидеть сам, сравнив уже начавшие ползти вверх цены в магазине и довольно стабильные суммы в зарплатной ведомости.

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Тем временем роль «плохого парня» в очередной раз решило примерить на себя Минэкономики, сказав, в общем-то, здравую мысль, что вслед за НДС придется повышать на те же 2% и тарифы ЖКХ. Все немедленно ополчились на МЭР, хотя и так понятно, что повышение закупочных цен для ресурсоснабжающих организаций за счет кого-то нужно будет компенсировать. Так что перед нами не более чем простое следствие из уже принятого закона.

Застраховаться от Эльвиры Набиуллиной

Как известно, частные вкладчики в случае банкротства банка получают страховку в размере не более 1,4 миллиона рублей, а юридически лица не получают ничего и вынуждены становиться в реестр кредиторов. Если учесть, что на расчетных счетах банков лежат деньги, предназначенные для выплаты заработной платы работникам, расчетов с контрагентами, платежей за то же ЖКХ, то удар получается более чем болезненный.

Исправить ситуацию призван закон о страховании средств на счетах малых и микропредприятий. Страховой случай - банкротство банка, а предельная сумма та же, что и для физических лиц - 1,4 миллиона рублей. Для крупной компании копейки, однако, для малого бизнеса очень даже ощутимая цифра.

…и от чрезвычайных ситуаций

Еще одна новость из мира страхового бизнеса. Региональным властям разрешили самостоятельно разрабатывать, утверждать и реализовывать программы организации возмещения ущерба жилью граждан от чрезвычайных ситуаций. Пока речь идет о добровольном страховании на срок не менее одного года. Счет по страховке будет добавлен в квитанцию за услуги ЖКХ.

При этом законотворцы подчеркивают, что новый закон не отменяет ныне действующих норм защиты населения от ЧС. То есть, в случае утраты жилья застраховавший его гражданин сможет получить либо страховую выплату, либо жилье от региона, при условии уступки страховой выплаты в пользу региона.

Население, впрочем, относится к новой идее настороженно. Практика показала, что добровольное страхование у нас очень быстро может смениться обязательным. Кстати, не так давно в квитанции предлагали добавить еще одну строчку - на антитеррористические мероприятия, однако, пока решили с этим повременить.

Страна Оффшория

Если не можешь победить безобразие - нужно его возглавить. Если российские олигархи предпочитают выводить денежки в оффшоры и не хотят возвращать обратно - значит надо организовать оффшоры дома. Во исполнение этой программы было принято еще два закона.

По одному из них в Калининградской области и на острове Русский в Приморье появятся районы с особым правовым статусом и налоговым режимом. Предназначены эти заповедники для компаний, зарегистрированных за рубежом. Требования простые - нужно инвестировать в России свыше 50 миллионов рублей за полгода и быть зарегистрированными в странах, которые придерживаются правил группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Такие корпорации могут получить статус резидентов и налоговые поблажки. Кроме того, информация о собственниках компании будет ограничена, и её смогут получить только суды и надзорные органы.

Второй закон относится к уже существующим территориям опережающего развития. Это конечно, не оффшоры в полном смысле слова, но схема работы похожая. Итак, резидентам ТОРов разрешили на протяжении 10 лет платить пониженные взносы во внебюджетные фонды. Скидка существенная - вместо стандартных 30% они выплатят всего 7,6%. Порог входа в счастливое число резидентов ТОР гораздо меньше, чем в полноценных оффшорах, и начинается от 500 тысяч рублей.

Бензин снова подорожает?

Не забыли парламентарии и одну из основных отраслей, наполняющих российский бюджет, а именно, экспортеров углеводородов. Для них решено организовать очередной этап налогового маневра. При этом будут серьезно снижаться экспортные пошлины на нефть (с нынешних 30% до нуля), однако, повысится налог на добычу полезных ископаемых. Правительство оставляет за собой право вводить дополнительные пошлины в том случае, если цены на нефть на мировом рынке будут изменяться в любую сторону более чем на 15%.

На первый взгляд перед нами тот же принцип отрезания куска с одного края одеяла и пришивания к другому. Однако на практике это означает, что вывозить нефтепродукты станет выгоднее, чем перерабатывать и продавать в России. В прошлом нефтегазовые корпорации мгновенно реагировали на введение налогового маневра, наращивая экспорт и одновременно увеличивая ценники на ГСМ в стране. Сможет ли власть купировать этот нежелательный эффект, мы все скоро узнаем.

Налоги на имущество облегчат

Критикам, утверждающим, что в России налоги могут только расти, подготовлен достойный ответ - правительство решило заморозить налог на имущество. Напомним, что налог на имущество с некоторых пор стали собирать не с оценочной, а с рыночной стоимости. При этом еще и подразумевалось, что суммы ежегодно будут повышаться на 20% (с 0,2 до 1).

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Эту налоговую удавку решено не отменить, конечно, но немного ослабить. Новый закон предусматривает отказ от применения коэффициента, начиная с исчисления налога за четвертый налоговый период применения кадастровой стоимости (коэффициент 0,8). Одновременно вводится коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение суммы налога.

А вот налог на движимое имущество организаций и вовсе отменяют с 1 января 2019 года. Введен он был в нынешнем году, и под его действия попадала практически вся собственность предприятия, которая не относилась к недвижимости. То есть автомобили, станки, инструменты, ценные бумаги и многое другое. Максимально допустимая ставка была установлена в размере 1,1% от остаточной стоимости. Налог собирались повышать с 2019 года до 2,2%, но в итоге решили вовсе отменить.

Злые языки утверждают, что объясняется это не щедростью правительства, а крайне низкой собираемостью. Компании идут на бесчисленные ухищрения, чтобы спрятать от налоговиков свое движимое имущество.

Больше рекламы хорошей и всякой!

Те россияне, которые пока еще предпочитают получать информацию из ТВ, получат дополнительный стимул выбросить телевизор на помойку. Госдума увеличила лимиты на рекламу для телепрограмм с 15% до 20%. Также рекламу разрешили крутить в детских передачах, за исключением определенного перечня продукции и услуг.

С учетом того, что рекламный рынок медленно, но верно дрейфует в сторону интернета, решение поднять монетизацию телеканалов таким образом выглядит довольно рискованным. Видимо, телевизионщики надеются, что их целевая аудитория сохранится, даже несмотря на дополнительные неудобства.

Решаем проблему самостроев

Напоследок стоит упомянуть еще один важный закон, напрямую относящийся к строительной отрасли. Речь идет о 340-ФЗ, вносящим изменения в Градостроительный кодекс в части самостроев. Проблема в основном актуальна для пригородов мегаполисов, Подмосковья и Ленинградской области.

Дороговизна земли и высокий спрос на квадратные метры породили огромное количество строительных мошенников. Застройщики выкупают земли под личные подсобные хозяйства или индивидуальное жилищное строительство, где по определению запрещена стройка выше 4 этажей и возводят там живописные многоэтажки. После чего квартиры распродают по соблазнительным ценам, фирму ликвидируют, а к счастливым жильцам вскоре приходят сотрудники администрации с предписанием на снос незаконной постройки.

Новый закон призван защитить права добросовестных собственников подобных зданий. Самовольную постройку можно будет привести в соответствие с установленными требованиями в срок от 6 месяцев до 3 лет. На такую постройку может быть оформлено право собственности. Кроме того, самовольная постройка может быть снесена только в судебном порядке, а не по решению органа местного самоуправления, как это практикуется сегодня. Ограничены также случаи, в которых может применяться административный снос строения.

Остается добавить, что в этом году долго отдохнуть от законотворческой активности российских парламентариев не получится. Каникулы депутатов сокращены, и уже 21 августа народные избранники собираются в столицу на большую дискуссию, посвященную самому острому вопросу - пенсионной реформе.

Законы обозревал Илья Петров