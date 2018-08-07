Общество

Очередной случай клещевого энцефалита выявлен в Псковской области

За период с 1 по 8 августа в лечебно-профилактические учреждения Псковской области обратились 53 человека с жалобами на укусы клещей, в том числе 17 детей.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Псковской области Сергей Никифоров, самое большое число обратившихся зарегистрировано в городе Пскове – 12 человек, из них 8 детей. В Великих Луках зарегистрировано 3 случая, в Гдовском районе – 4, в Невельском районе – 7, в Себежском – 5.

Иммуноглобулин введен трем детям - жителям Пскова.

В микробиологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» за отчетную неделю поступило 59 особей клещей, из них исследованы методом ИФА на клещевой вирусный энцефалит 12 клещей; методом ПЦР 47 клещей исследованы на клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, на моноцитарный эрлихиоз, на гранулоцитарный анаплазмоз.

В микробиологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» за отчётную неделю поступило - 36 особей клещей, из нихисследованы методом ИФА на клещевой вирусный энцефалит 4 клеща; методом ПЦР - 32 клеща - исследованы на клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, на моноцитарный эрлихиоз, на гранулоцитарный анаплазмоз.

По результатам исследования выявлен 1 случай клещевого энцефалита и 7 случаев клещевого боррелиоза.

Всего с начала сезона зарегистрировано обращений с укусами клещей - 3528 человек, в том числе 873 детей.

В текущем сезоне акарицидные обработки проведены на площади 406,637 га, в т.ч. на территории летних оздоровительных учреждений дневного и загородного пребывания детей – 95,191 га.

Центр гигиены и эпидемиологии напоминает, что клещи являются переносчиками тяжёлых инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз.

Жителей Псковской области, посещающих леса и садоводческие товарищества, приближённые к лесным массивам, призщывают соблюдать меры профилактики:

- собираясь в лес, одеваться так, чтобы исключить заползание клещей под одежду (брюки заправляйте в обувь, рубашку – в брюки, плотно застегивайте ворот и манжеты рукавов),

- наносить на одежду репелленты, которые можно купить в аптеках и хозяйственных отделах магазинов,

- в лесу чаще осматривать одежду и открытые участки тела,

- выбирать для отдыха в лесу сухие, солнечные, незахламленные поляны, где нет травостоя, зарослей кустарника. Избегать заросших берегов, не устраивать свалок, так как они привлекают грызунов, которые являются распространителями клещей,

- по возвращении из леса осмотреть (лучше в нежилом помещении) одежду, тело, букеты, корзины, сумки, а также животных, если брали их с собой. Клещей с животных вытаскивать или пинцетом, или в перчатках. Снятых клещей сжигать, ни в коем случае не раздавливать руками,

- употреблять только кипяченое козье и коровье молоко,

- после укуса клещом обращаться в кабинет инфекционных заболеваний по адресу: г. Псков, ул. Кузнецкая д. 23 ГБУЗ «Центр СПИД»; ул. Школьная д. 24 поликлиника ГБУЗ ПО «Псковская межрайонная поликлиника».

Также необходимо помнить, что болеют клещевым энцефалитом и дикие животные, домашний скот, собаки и птицы.

Исследования клещей на антиген вируса клещевого энцефалита проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области (г. Псков, ул. Гоголя, д. 21а, телефон 66-42-80; г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д. 9). Принимают насекомых ежедневно с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

В Пскове изъятие клещей производится в травматологическом пункте (ул. Коммунальная, д. 23, телефон 56-55-63).

Анализы - платные. Исследование клеща на вирус энцефалита стоит - 500 рублей; на энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз - 1100 рублей.

Центр гигиены и эпидемиологии и все его филиалы по области имеет лицензию на дезинфекционные (уничтожение насекомых) и дератизационные (уничтожение грызунов) работы и готовы обрабатывать современными препаратами участки, в том числе садовые, от комаров и клещей по цене 1059,60 рублей за 1000 квадратных метров (телефон 66-42-93).