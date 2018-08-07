Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
О повышении НДС и деле Гавунаса
ОЭЗ «Моглино» в цифрах и фактах
Грандиозная акция
женские сапоги ТОП-5
Информационные стенды таблички, вывески
Телефон прямого эфира 56-73-72
Не пугайте инвесторов!
Вирус Ганзы. Росток-2018
Как сжиженный газ становится «серым»
 
 
 
ещё Общество 07.08.2018 12:1748 Ксанф, выпей море, или Легко ли убирать Псков? 08.08.2018 11:570 В Себеже пресечена попытка ввоза партии бельгийской миндальной пудры 08.08.2018 11:560 Очередной случай клещевого энцефалита выявлен в Псковской области 08.08.2018 11:560 Международный день альпинизма отмечается 8 августа 08.08.2018 11:530 Молодежная ярмарка ганзейских товаров перенесена на конец ноября 08.08.2018 11:430 С начала 2018 года в Псковской области введено в эксплуатацию 85 км ЛЭП
 
 
 
 
 
Самое популярное 06.08.2018 14:4024 Труп молодого человека обнаружен в припаркованном автомобиле в Пскове 06.08.2018 12:3445 Псковичка родила в 55 лет 06.08.2018 09:287 В Пскове на виадуке произошло тройное ДТП 06.08.2018 11:2660 Игорь Потапов объяснил, почему Псковская область находится в тройке лидеров по темпам смертности 06.08.2018 21:1459 Может появиться вечерний рейс «Ласточки» между Псковом и Петербургом
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Международный день альпинизма отмечается 8 августа

08.08.2018 11:56|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 8 августа, отмечается Международный день альпинизма, сообщает Calend.ru.

8 августа 1876 года швейцарцы Мишель-Габриэль Паккард и Жак Бальм первыми достигли высшей точки Альп - вершины Монблан.

Монблан привлекал путешественников еще с середины 18 века. Ежегодно, в надежде покорить вершину, многие приезжали в долину Шамони, где расположен пик.

В начале 1760-х годов, швейцарский альпинист Гораций Бенедикт де Соссюр не сумел взойти на пик и пообещал выплатить большую премию тому, кто сделает это первым. В итоге покорить Монблан удалось лишь в 1786 году путешествующему врачу Мишелю-Габриэлю Паккарду и местному горному проводнику Жаку Бальму. Первым на вершину взошел Паккард, однако первопроходцем признали Бальма, так как именно он отправился к Соссюру за вознаграждением как покоритель Монблана.

Современный альпинизм имеет несколько направлений, главным из которых в России считают промышленный альпинизм. Специалисты этой отрасли считают это и своим праздником, так как выполняют различные высотные работы на объектах. Промышленный альпинизм начали широко применять с 1960-х годов. В 1964 специальность «скалолаз-монтажник» появилась в СССР в списке профессий, а в 2001 году Минтруд РФ утвердил профессию «промышленный альпинист».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Между Псковом и Санкт-Петербургом запускается скоростной поезд «Ласточка». Намерены ли вы им пользоваться?
В опросе приняло участие 1517 человек
08.08.2018, 12:000 СНГБ продлил срок действия предложения по кредиту «Акционный» до 31 августа 08.08.2018, 11:570 В Себеже пресечена попытка ввоза партии бельгийской миндальной пудры 08.08.2018, 11:560 Очередной случай клещевого энцефалита выявлен в Псковской области 08.08.2018, 11:560 Международный день альпинизма отмечается 8 августа
08.08.2018, 11:530 Молодежная ярмарка ганзейских товаров перенесена на конец ноября 08.08.2018, 11:430 С начала 2018 года в Псковской области введено в эксплуатацию 85 км ЛЭП 08.08.2018, 11:394 Нарколабораторию накрыли в Псковской области 08.08.2018, 11:350 Агитавтобус с активистами ЛДПР работает на юге Псковской области
08.08.2018, 11:341 Законодательная солянка: парад непопулярных мер 08.08.2018, 11:100 «Круглый стол» с главными редакторами псковских СМИ состоится в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» 08.08.2018, 11:070 Более 16,5 тысяч пачек сигарет нашли в тайниках автомобиля псковские пограничники 08.08.2018, 10:560 Росреестр напоминает псковичам о возможности запретить действия с недвижимостью без их личного участия
08.08.2018, 10:419 Игорь Сильченков объяснил невозможность возвращения пригородного поезда Великие Луки - Себеж 08.08.2018, 10:332 В Кадастровой палате по Псковской области прошла «горячая линия» 08.08.2018, 10:310 Безработный великолучанин угнал «Газель» с площади Калинина 08.08.2018, 10:147 «Акваполис» приглашает псковичей проводить жаркое время в воде
08.08.2018, 10:016 Работа «Псковэлектросвара» приостановлена на два месяца из-за нарушений промышленной безопасности  08.08.2018, 09:570 День физкультурника отметят на великолукском острове Дятлинка 08.08.2018, 09:5619 Эстония запретила полеты испанских истребителей НАТО 08.08.2018, 09:490 Великолучане стали участниками этнофестиваля «Gosti» в латвийском Резекне
08.08.2018, 09:493 В Псковской области более 58,2 млн рублей из средств маткапитала родители направили на образование детей 08.08.2018, 09:398 Ночной забег состоится в Пскове в честь Дня физкультурника  08.08.2018, 09:383 Измененный закон о нотариате позволит быстро и бесплатно зарегистрировать квартиру или дачу 08.08.2018, 09:2517 Маленькому великолучанину с редким генетическим заболеванием нужна помощь
08.08.2018, 09:135 Вейк-парк в Великолукском районе начал работу в тестовом режиме  08.08.2018, 09:100 Лесной пожар на площади 7 га в Печорском районе ликвидирован 08.08.2018, 09:040 «Мерседес» врезался в грузовик на трассе Р-23 в Опочецком районе, пострадал один человек 08.08.2018, 08:500 «Луки-Энергия» может встретиться с командой Дмитрия Аленичева
08.08.2018, 08:493 76-летний велосипедист погиб на автодороге Опочка-Себеж 08.08.2018, 08:3516 Российские десантники стали лучшими в эстафете на «Десантном взводе» в Пскове 08.08.2018, 08:210 Академия футбольного клуба «Зенит» проводит набор мальчиков в великолукский филиал 08.08.2018, 08:1431 В России рост платежей за коммуналку в пять раз превысил уровень инфляции
08.08.2018, 08:090 Минстрой создаст единую систему контроля за долевым строительством 07.08.2018, 22:555 Суд арестовал все имущество Петросяна и Степаненко 07.08.2018, 21:459 В Госдуму внесен законопроект о госрегулировании цен на бензин 07.08.2018, 21:3237 Испанский самолет по ошибке выпустил боевую ракету во время полета над Эстонией
07.08.2018, 21:005 Тренировки от «Планка Фитнес», мастер-класс от короля Afro Dance, интенсивы от «Без Предела»: полная программа фестиваля «ДА!FEST» в Пскове 07.08.2018, 20:523 «Луки-Энергия»  пробилась в 1/32 финала Кубка России 07.08.2018, 20:5223 Машины псковичей, паркующихся в «кармане» на Юбилейной, активно эвакуируют. ФОТО 07.08.2018, 20:2760 Псковское «Яблоко» потребовало в судах признать незаконной регистрацию кандидатов в главы районов от «Единой России»
07.08.2018, 19:400 Собственная квартира совсем близко: 5 шагов от мечты к реальности 07.08.2018, 19:370 Справки о наличии или отсутствии судимости можно получить в электронном виде, напоминают псковичам 07.08.2018, 19:060 Великолукские футболисты из «Луки-Энергия» вышли на принципиальный матч с петербургской «Звездой»  07.08.2018, 18:353 Из-за неоплаченного долга пскович пропустил свой рейс за границу
07.08.2018, 18:1517 Реплика Донецкого: Янки на PR-службе царя Владимира 07.08.2018, 18:044 Названы регионы России с самыми здоровыми детьми 07.08.2018, 18:0036 «Я его тюк — и попал» 07.08.2018, 17:560 До плюс 28 градусов поднимется столбик термометра в среду в Псковской области
07.08.2018, 17:4636 Украинские власти хотят прекратить автобусное сообщение с Россией 07.08.2018, 17:346 В Пскове открылась общественная приемная Игоря Романова 07.08.2018, 17:213 В Тверской области прошел фестиваль «Нашествие». ФОТО 07.08.2018, 17:101 Выходцы одной из стран Аравийского полуострова пытались незаконно через Псковскую область перебраться в ЕС
07.08.2018, 17:090 Программа «Эхономика» с Андреем Тарасовым. ВИДЕО 07.08.2018, 16:580 11 образовательных программ ПсковГУ вошли в число лидеров проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России» 07.08.2018, 16:4620 Контроль. Псков. Реалити   07.08.2018, 16:452 Российская команда победила на третьем этапе конкурса «Десантный взвод» в Псковской области
07.08.2018, 16:338 Псков глазами туристов. ВИДЕО 07.08.2018, 16:2312 «Серый» газ 07.08.2018, 16:077 «Убитые Дороги» обратились к врио губернатора по поводу состояния подъездов к мосту через Обдех 07.08.2018, 16:023 ТИК Пскова уточняет списки избирателей перед Единым днем голосования
07.08.2018, 15:491 Начальник ГИБДД Пскова призвал власти обновить к 1 сентября дорожную разметку возле школ 07.08.2018, 15:470 В Пскове произошло снижение числа погибших и пострадавших в ДТП 07.08.2018, 15:450 94 внутридомовых аварий отработали коммунальные службы Пскова в июле 07.08.2018, 15:443 Выявлены лица, которые занимались воровством в Псковской области
07.08.2018, 15:403 С начала года главный правовой инспектор труда Псковского облсовпрофа провела 12 проверок соблюдения трудового законодательства 07.08.2018, 15:3717 Интерактив: Новый вид мошенничества? 07.08.2018, 15:240 Власти Пскова ищут пути, чтобы город вошел в отопительный сезон без проблем 07.08.2018, 15:192 Иван Цецерский высоко оценил уровень подготовки школ Пскова к новому учебному году
07.08.2018, 15:130 Открытие выставки «Далекое и близкое» Александра Стягликова состоится в Печорах 07.08.2018, 14:5210 В Минпромторге предложили приблизить точки продажи алкоголя к школам и детским садам 07.08.2018, 14:242 Освящение поклонного креста в память о порховском новомученике Пантелеймоне состоится 9 августа 07.08.2018, 13:586 Пешеходный переход могут обустроить у дома № 26 на ул. Л. Толстого
07.08.2018, 13:3813 Руководителю швейной фабрики предлагают самую высокую зарплату в Псковской области в августе 07.08.2018, 13:340 Названы победители легкоатлетического пробега памяти святых Крыпецкого монастыря 07.08.2018, 13:100 Рособрнадзор до 1 сентября продлит работу «горячей линии» по вопросам приема в вузы инвалидов и лиц с ОВЗ 07.08.2018, 13:022 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Андреем Тарасовым
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.