Общество

Международный день альпинизма отмечается 8 августа

Сегодня, 8 августа, отмечается Международный день альпинизма, сообщает Calend.ru.

8 августа 1876 года швейцарцы Мишель-Габриэль Паккард и Жак Бальм первыми достигли высшей точки Альп - вершины Монблан.

Монблан привлекал путешественников еще с середины 18 века. Ежегодно, в надежде покорить вершину, многие приезжали в долину Шамони, где расположен пик.

В начале 1760-х годов, швейцарский альпинист Гораций Бенедикт де Соссюр не сумел взойти на пик и пообещал выплатить большую премию тому, кто сделает это первым. В итоге покорить Монблан удалось лишь в 1786 году путешествующему врачу Мишелю-Габриэлю Паккарду и местному горному проводнику Жаку Бальму. Первым на вершину взошел Паккард, однако первопроходцем признали Бальма, так как именно он отправился к Соссюру за вознаграждением как покоритель Монблана.

Современный альпинизм имеет несколько направлений, главным из которых в России считают промышленный альпинизм. Специалисты этой отрасли считают это и своим праздником, так как выполняют различные высотные работы на объектах. Промышленный альпинизм начали широко применять с 1960-х годов. В 1964 специальность «скалолаз-монтажник» появилась в СССР в списке профессий, а в 2001 году Минтруд РФ утвердил профессию «промышленный альпинист».