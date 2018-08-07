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Общество

В Псковском Красном Кресте можно научиться основам ухода за больными на дому

08.08.2018 13:30|ПсковКомментариев: 0

В Школе пожилого человека проекта «Центр помощи и досуга для пожилых людей - детей войны, в частности жертв фашизма» можно приобрести навыки ухода за маломобильными больными. Занятия проводит опытный врач Антонина Прусова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском Красном Кресте.

В августе завершился очередной этап обучения для 10 человек. Во время 30 занятий участники обучающего курса и узнали об особенностях старения организма, и приобрели навыки основ ухода за лежачими больными. Особое внимание уделялось темам: «Первая помощь в неотложных ситуациях», «Содействие в мобильности» и «Содействие в соблюдении гигиены». Теоретическая часть занятий закреплялась на практике, когда слушатели курса отрабатывали на манекене необходимые навыки. Обучая практической деятельности, врач находила слова психологической поддержки для людей, на чьи плечи легла нелегкая обязанность ухода за малоподвижными родственниками. Кроме того, участники обучающего цикла делились друг с другом советами, как набраться терпения и избежать конфликтов, ухаживая за пожилыми больными.

Следует отметить, что предлагаемый курс занятий вызвал интерес и у самих пожилых людей, которые приобретают знания по сохранению своего жизненного потенциала. Например, как правильно вставать утром с кровати, как обезопасить себя при поднятии тяжестей.

Напомним, что занятия проходят в рамках проекта «Центр помощи и досуга для пожилых людей-детей войны, в частности жертв фашизма» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

В настоящее время Красный Крест приглашает всех желающих стать участниками очередного курса «Основ ухода за больными на дому» (начало занятий в сентябре). Предварительная запись по телефону (8112) 72-20-88 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Теги: #Псковский Красный Крест
Источник: Псковская Лента Новостей
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